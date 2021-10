La campanya del panís a Ponent comença amb els millors preus dels darrers anys

La campanya de recol·lecció delque ha començat a finals de setembre a les comarques de Ponent es preveu "" per la millora de la producció i per l'increment dels preus per sobre dels, xifres que no es veien des de feia gairebé una dècada.El membre de la Comissió Permanent d'Unió de Pagesos (UP) i president de la Cooperativa de Linyola (Pla d'Urgell),, diu que enguany "acompanya tot: quilos i preu", malgrat matisa que l'augment del preu és un "handicap" ja que els costos de producció també han pujat. Així, s'han registrat mitjanes d'entreen els panissos de primera collita, mentre en els de segona la previsió se situa entre les 10 i les 11 tones.La campanya de recol·lecció del panís a les comarques de Ponent ha començat com és habitual a finals de setembre i, quan s'acabaran de recollir els panissos de segona collita, és a dir, aquells que es troben en finques que durant l'any ja han acollit la producció d'un altre cereal, com ara ordi o raigràs.La producció d'engany es preveu lleugeramentperquè no hi ha hagut aranya roja, un insecte que fa que la planta s'assequi abans d'hora, i perquè la climatologia ha acompanyat durant tot el procés de creixement del conreu.Així, Pedrós ha detallat que lesque van caure durant les setmanes de sembra van serpel cultiu, així com també ho van ser l'absència de pics pronunciats de calor a l'estiu i les temperatures fresques però a la vegada seques d'aquesta tardor. D'altra banda, ha indicat que l'any vinent caldrà veure com afectarà la plaga d'escarabat Diabrotica virgifera, un insecte que enguany s'ha detectat per primera vegada a Catalunya, a plantacions de panís del Pla d'Urgell.

