Detenen un enginyer de l'Armada dels EUA i la seva dona per vendre secrets de submarins nuclears

La Policia Federal dels Estats Units (FBI) i el Servei d'Investigació Criminal Naval (NCIS, per les seves sigles en anglès) han detingutdel país nord-americà i la seva dona per càrrecs relacionats ambdesprés que presumptament venguessin secrets sobre submarins nuclears."Durant gairebé un any,-de 42 anys-, amb l'ajuda de la seva esposa, Diana -de 45 anys-, va vendre informació coneguda com 'dades restrigindes' sobre el disseny de bucs de guerra de propulsió nuclear a una persona que creien que era representant d'una potència estrangera. En realitat, aquesta persona era un agent encobert de l'FBI", ha detallat en un comunicat el Departament de Justícia nord-americà.Se'ls acusa d'haver violat laamb un "complot" que tenia com a l'objectiu "transmetre informació relacionada amb el disseny" dels submarins, segons ha apuntat el fiscal general Merrick Garland.Jonathan Toebbe havia estat assignat ali posseïa una acreditació de seguretat concedida pel Departament de Defensa, la qual cosa li donava accés a algunes de les dades restringides.Així, a l'abril de 2020 Toebbe presumptament va enviar un paquet a un govern estranger amb una mostra dei instruccions per establir una via de comunicació per a l'intercanvi de més informació. Aquesta conversa es va allargar durant "diversos mesos" sense que ell sabés que realment estava contactant amb un membre de l'FBI, i fins i tot es va arribar a acordar un intercanvi de dades per milers de dòlars en criptomonedes.En aquest aspecte, el Departament de Justícia ha detallat una sèrie d'intercanvis de targetes de memòria -amagades en un entrepà o en paquets de xiclets- a canvi de més de 100.000 dòlars en, o sigui, més de 85.000 euros.Justícia dels Estats Units ha remarcat que la denúncia presentada contra els dos detinguts és "simplement una acusació", i que es presumeix que qualsevol acusat és innocent fins que es demostri la seva culpabilitat. Per la seva banda, la parella de Toebbe ha estat acusada de conspiració i enviament d'informació confidencial.

