Jordi Cruz respon a Ibai: «Anar a l'ABaC no és com comprar-se una bossa de mà de Gucci»

ha volgut posar els punts sobre les is. I és que fa uns dies, el popular streamer bascva publicar un vídeo a Youtube sota el títol: "" després d'una visita a l'"" del xef català. "Després us ensenyo el preu de la carta, però és una", apuntava en un vídeo que ja acumula més de 5,5 milions de reproduccions.", afegia l'influencer en referència alsque va pagar per persona i que va causar forçaa través de les xarxes socials.Tot plegat, una polèmica que no ha acabat de convèncer a Cruz i que, per això, ha decidit contestar alper Instagram. "Entenc que l'Ibai quan penja el vídeo digui "Mireu, he anat al restaurant més car de Barcelona".. Segon: car és una forma de parlar. Em neguiteja perquè anar a un restaurant com l'"ABaC" no és com comprar-se una bossa de mà de Gucci", apunta dolgut el jutge de Masterchef."Sí que és veritat que l'ABac és el que més diners val de tots els restaurants que tinc. No és un lloc on anar cada dia, però que 225 euros siguin un "pastizal"... Bé,", ha reivindicat.Sigui com sigui, en cap moment Jordi Cruz ha volgut presentar la resposta com una crítica a Ibai. "Gràcies per haver vingut a casa i fer aquest vídeo.. Està fet amb bon gust i amb ganes de fer gaudir, com nosaltres fem amb Masterchef. Només això, que no és el més car", ha volgut deixar clar.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor