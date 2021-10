Adeu a Todoque, el barri totalment arrasat per la lava del Cumbre Vieja

La lava se mueve a 700m/h en la zona del polígono industrial, a las 13,30 hora canaria / Lava moves at 700m/h at the industrial park zone at 13,30 Canarian time pic.twitter.com/q7TCuYNpef — INVOLCAN (@involcan) October 10, 2021

Ja faexpulsa lava sense parar. Aquest diumenge al migdia elpel nou riu de lava que brolla des de dissabte al vespre, quan la cara nord del volcà es va enfondrar totalment. Els experts ja van avisar: els rius estan provocant mésque treballen a la zona.Tal com informa l'Institut Vulcanològic de les Canàries, Involcan, el polígon industrial Camino de La Gata està sent engolit a una velocitat de 700 metres per hora pel nou riu de lava. Aquest diumenge també s'han vistque emergien del con del volcà i baixaven pels grans rius que busquen camí cap al mar. El riu que més preocupa als experts és actualment el de ladel volcà, perquè està formada per una importantA més,format per la lava des que va tocar el mar ja queque segueix baixant des de les boques d'emissió. El director tècnic del Pevolca, Miguel Ángel Morcuende, ha fet unai ha avisat que el trencamentdes del primer dia d'erupció. L'onada que provocaria el trencament seria "petita" i disminuiria ràpidament."La plataforma costanera de La Palma és petita perquè és unai immediatament després de la mateixa hi ha una profundacap al fons marí", ha dit el director. I és que l'erupció, que aquest diumenge compleix, continua amb el mateix comportament que els últims dies. Hi ha unasobre 8. L'emissió de lava es concentra als centres del cràter principal iA hores d'ara, la lava ja ha cobert un total dei ha afectat, de moment,, segons el satèl·lit Copernicus. L'activitat sísmica a l'illa no cessa i l'Institut Geogràfic Nacional ha comptabilitzat unaa La Palma durant la passada nit. El més destacat, a una profunditat de 34 quilòmetres, ha estat deL'altre problema a hores d'ara és l'acumulació de cendra. Per aquest tema lAixò no obstant, aquest dissabte hai Aena ha informat que els vuitde les Canàries estan, però demana a tots els usuaris que consultin amb la seva aerolínia si es dirigeixen a les illes.​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor