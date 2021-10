Confirmat: l'actual cràter Jezero de Mart va ser una vegada un llac tranquil. Així ho acaba sw confirmar l'equip de la missió del rover Perseverance de la NASA que va resolent les grans incògnites del planeta vermell.En concret, les darreres informacions asseguren que la depressió seca i erosionada pel vent marcià, just on va aterrar l'aparell robòtic, va ser un llac alimentat per un riu farà prop de 3.700 milions d'anys. Aquesta afirmació s'ha pogut concloure a partir de les roques i sediments que s'han localitzat al voltant de l'àrea.Així doncs, gràcies a les noves imatges del Perseverance preses des de l'interior del cràter, es confirma que aquest indret va estar banyat per un delta fluvial fins que un canvi dràstic del clima el va assecar. "No hi ha una sola gota d'aigua arreu del planeta i, malgrat tot, aquí tenim evidències d'un passat molt diferent. Alguna cosa molt extrema ha succeït en la història d'aquest planeta", ha apuntat el professor de Ciències Planetàries del MIT, Benjamin Weiss, que confia que es vagin resolent cada vegada més dubtes sobre l'astre veí.En aquesta expedició, el Perseverance, més enllà d'enviar imatges, també està recollint i preservant sediments perquè més endavant siguin traslladats al planeta Terra per una anàlisi més profunda.

