Aragonès diu que el Govern no té «cap nova proposta» per ampliar el Prat

El president de la Generalitat,s, ha assegurat aquest diumenge que no hi ha " cap nova proposta " acordada pel Govern per l'de l'En una atenció als mitjans després de participar d'una caminada popular per la paràlisis cerebral i la pluridiscapacitat a Barcelona, ha indicat que qualsevol iniciativa per reformar la instal·lació haurà de ser "" amb lai la lluita contra la crisi climàtica a més a més de millorar la mobilitat i la connectivitat. El cap del Govern ha descartat "especular" amb propostes "no oficials" i ha dit que si es presenten projectes s'hauran d'abordar al Consell Executiu per tenir "afectacions en molts àmbits".El president de la Generalitat ha subratllat que qualsevol proposta pel futur de l'aeroport haurà d'anar acompanyada dela la Generalitat. Ha recordat que va ser el govern espanyol qui va decidir suspendre la inversió de 1.700 MEUR dins el període fins el 2026.

