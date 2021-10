El nou «negoci» a La Palma: venen restes de lava del Cumbre Vieja online

#erupciónenLaPalma🔴| Varios portales de internet comercializan, supuestamente, cenizas procedentes del #volcándeLaPalma, cuando aún no se ha hecho pública su composición químicahttps://t.co/1SRzEwRrA9 pic.twitter.com/J2OK6EwccN — RTVC (@RTVCes) October 6, 2021

@victorioperezm hola podías poner a la venta botes con Arenita del volcán a 5 euros... Ayuda solidaria un trocito de la Palma en todas las casas de España.. — gabi lloret (@pubadivina) October 6, 2021

Elja fa tres setmanes que va entrar en. I hi ha qui no ha perdut el temps i ha vist la possibilitat de fer. Aquests dies ja s'han pogut veureen què s'ofereixen. D'altres han apostat per la venda de bossetes ambde l'erupció. El problema, però, és que ésvendre patrimoni geològic de l'illa i ja han hagut de treure de les plataformes els anuncis publicats.L'acció ha portata la xarxa: alguns hi estan en contra, mentre que d'altres ho veuen una bona opció. Per què? Consideren que amb elsobtinguts mitjançant la venda d'aquestes restes volcàniques es pot ajudar a lade la part deafectada per l'erupció.

