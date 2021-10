El, un dels teatres més prestigiosos de, ha tornat a ser sacsejat per la. Unaquesta passada nit de dissabte durant unen el transcurs de l', obra del compositor rus Nikolái Rimski-Kórsakov.Segons informen els mitjans de la capital, després de l'l'òpera es va detenir immediatament i es va demanar a l'audiència que marxés del teatre. Les causes de la mort encara no estan del tot clares, malgrat que s'apunta en dues direccions. Hi ha qui afirma que l'artista va seren un canvi d'escenari, mentre altres assenyalen a lacom a causa del sinistre mortal.A hores d'ara encara s'estan investigant els fets per esclarir la mort d'aquest home dede qui, a hores d'ara,Ja a l'estiu delel Bolxoi va ocupar portades a la premsa quan unva morir en caure al fossat de l'orquestra.

