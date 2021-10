Objectiu: reactivar l'esport a Catalunya

Altres ajuts econòmics durant el 2021

La secretaria general de l’Esport i de l’Activitat Física continua reforçant lai agilitzant-hi l’arribada de més recursos en un context marcat encara pels efectes de la pandèmia de la. Així, elper donar suport a l’activitat realitzada per les federacions i els consells esportius un cop aixecades les restriccions de la pandèmia.Amb aquest objectiu i per fer costat al sector en la reactivació de l’activitat, el Govern destinarà, en primer lloc,i les unions esportives de clubs i associacions per al desenvolupament fet durant la temporada 2020-21 en diversos programes de promoció, competició i alt rendiment:Si s’afegeix aquesta nova injecció econòmica als 6,1 milions rebuts en ajuts extraordinaris Covid durant aquest any per pal·liar els efectes de l’ajornament o la suspensió des competicions (van beneficiar un total de 67 federacions), les federacions del país hauran rebut aquest 2021 un total de 13,9 milions d’euros, una xifra unEn segon lloc, i pel que fa alsper contribuir al desenvolupament dels programes d'esport escolar. El Govern també dotarà aquest 2021 de més recursos els consells esportius respecte l’any passat, ja que a banda d’aquests 3,8 milions de la subvenció ordinària, aquestes entitats es van repartir 2,35 milions d’euros en ajuts extraordinaris Covid, de manera que hauran rebut de l’executiu català 6,15 milions, un“L’esport és part de la solució per sortir més forts de la pandèmia. Té un component saludable, de cohesió social i de benestar molt necessaris per reactivar el país i afrontar el futur. Volem fer de l’esport un pilar del país, i en el context que vivim, aquest aposta és més forta que mai”, assegura la secretària general de l’Esport i de l’Activitat Física,La voluntat de la SGEAF és obrir en els propers mesos més vies de suport econòmic al teixit esportiu i repensar el sistema de finançament al sector.La SGEAF, mitjançant el Consell Català de l’Esport (CCE), ha estat donant suport econòmic a les entitats esportives durant aquest any a través d’altres convocatòries i partides. Així, cal recordar que està fent efectius els 13.986.000 euros a les entitats gestores d’instal·lacions esportives afectades durant aquest 2021 per la pandèmia de la Covid-19. Fins al moment, s’han transferit més de 12,3 milions. Per aquest mateix concepte, a principis del 2021 es va col·laborar amb 19,8 milions d’euros amb els gestors d’instal·lacions esportives a Catalunya per compensar la suspensió de l’obertura al públic motivada per les mesures restrictives de la segona onada de la pandèmia de la Covid-19.D’altra banda, aquest estiu el CCE també va abonar la bestreta de la subvenció nominativa per un import de 635.000 euros a l’entitat Volta Ciclista Associació Esportiva per a l’organització de la 100a edició de la Volta Ciclista a Catalunya.A més, el Govern destinarà 750.000 euros per garantir la participació de clubs catalans en competicions d'esport femení de la màxima categoria estatal, per una banda, i la participació de clubs catalans en competicions internacionals oficials (programa Catalunya al Món), de l’altra.

