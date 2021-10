Catalunya Ràdio, present al Radiodays Europe amb Popap i Adolescents XL

tindrà una doble presència en el certamen, la trobada internacional del sector, que se celebra amb periodicitat anual, i que enguany s'instal·la adel 8 a l'11 d'octubre. D'una banda, eld'aquest dilluns, dia 11, serà emès des de la capital portuguesa, dirigit per Mariola Dinarès.L'altra presència consistirà en l'exposició a càrrec de Judith Argila, de casos d'èxit de formats adreçats al públic jove, concretant-se en l'"", el programa de Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. La cap de noves plataformes de TV3 i Catalunya Ràdio, Judith Argila participarà a la taula "Recuperar els oients més joves".Mariola Dinarès explicarà quines han estat les idees clau de la trobada per definiren què participen els experts i productors d'emissores de tot el món. Els, els, lesi elsque funcionen. Les, lesi lesdel sector.Aquest certamen se celebra des del 2010. És la conferència anual més important per a professionals de la ràdio. Més de 1.500 participants de 62 països, punt de trobada de la indústria de la ràdio europea i destí per a la gent de la ràdio de tot el món, amb una cinquantena de sessions en dos dies i mig, i més de 60 expositors que mostren serveis per a emissores.

