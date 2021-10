VÍDEO | «Els Segadors» ressona a l'estadi del Manchester United

Els Segadors résonne à Old Trafford pic.twitter.com/7n90QsRX4f — Dragons Catalans (@DragonsOfficiel) October 9, 2021

𝑇𝘩𝑒 𝐾𝑖𝑛𝑔 𝑜𝑓 𝑀𝑎𝑛𝑐𝘩𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟 👑 pic.twitter.com/HRrc5m4XeI — Dragons Catalans (@DragonsOfficiel) October 9, 2021

L'per megafonia a un dels estadis més emblemàtica del panorama esportiu mundial. No ha estat en un amistós de la selecció catalana i encara menys, en un partit del, sinó a la final de laa tretze, que ha començat a les 19 h d'aquest dissabte a, a Manchester.El partit enfrontava elanglès amb elsdeal mític "", on eljuga de local. I abans del matx, tal com marca el protocol, ha sonat l'himne dels dos equips, que en el cas de l'equip nord-català és, ni més ni menys,Un dels simpatitzants més il·lustre dels Dragons és Eric Cantona, exfutbolista francès i llegenda del Manchester United, descendent d'emigrants catalans que sempre fa gala dels seus valors antifeixistes i catalanistes. Per tot això, abans del partit, Cantona ha mostrat el seu suport a l'equip en un vídeo compartit a xarxes pel mateix club i repiulat, entre d'altres, per Carles Puigdemont.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor