Alliberades a la platja del Prat dues tortugues cegues d'un ull després de 12 anys de recuperació

Duesque havien perdut parcialment la vista han estat alliberades aquest dissabte a ladesprés de 12 anys de recuperació. Els dos exemplars, anomenats, van ingressar a a lael 2019 amb una infecció severa als ulls arran de la interacció amb pescadors.Aleshores va començar un procés de recuperació, en què se'ls va poder salvar la visió d'un ull. La lesió ocular plantejava "seriosos dubtes" de si podrien sobreviure al seu hàbitat natural, però l'evolució positiva i la bona reacció als estímuls que simulaven la vida salvatge han fet decidir els veterinaris.Ara, se les ha pogut reintroduir al mar, i la seva ruta es podrà seguir a través de dos dispositius satèl·lit. Els veterinaris apunten que al tractar-se de dues femelles, són individus "de gran valor" per la perpetuació de l'espècie. A través dels estímuls, al CRAM ja van demostrar saber fugir de la interacció humana.Gràcies al seguiment per satèl·lit, la fundació podrà recollir dades científiques per avançar en la protecció de l'espècie, i alhora permetrà confirmar la "plena adaptació" al medi natural. En el cas de la tortuga Casimiro, el dispositiu s'ha adquirit amb una campanya de micromecenatge amb 115 donants, i pel que fa a la tortuga Damm, ha estat aportat per la Universitat de València en el marc de projecte Life MedTurtles.

