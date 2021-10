Nou cas d'Ebola a la República Democràtica del Congo

(OMS) ha confirmat unEl Ministeri de Salut del país africà ha anunciat que s'ha detectat a la zona sanitària de Butsili, a la província deon es va declarar un brot anterior el 3 de maig de 2021. En concret, s'ha confirmat en mostres preses d'després de patir símptomes similars a l'Ebola, el passat el 6 d'octubre.Butsili és a prop de Beni, una ciutat que va ser un dels epicentres deli que va experimentar un nou brot d'Ebola a principis d'aquest any. Segons l'OMS no és estrany que es produeixin casos esporàdics després d'un brot important, però és massa aviat per dir si aquest cas està relacionat amb els brots anteriors. La ciutat de Beni és un centre comercial que enllaça amb els països veïns d'"L'OMS dóna suport a les autoritats sanitàries per investigar el nou cas d'Ebola", ha dit el director regional per a Àfrica de l'Organització Mundial de la Salut,Les autoritats sanitàries provincials de Kivu del Nord lideren la resposta actual amb el suport del Ministeri de Salut i de l'OMS.El desè brot d'Ebola de la República Democràtica del Congo, que va durar gairebé dos anys, va ser el segon més gran del món i, quan va acabar, hi havia 3.481 casos,i 1.162 supervivents. El dotzè brot d'Ebola del país que es va produir a Butembo i als seus voltants va acabar després de tres mesos amb 11 casos confirmats, un cas probable i sis morts.

