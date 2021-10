Diversos ferits en una allau a l'exterior d'una discoteca de Sant Cugat

La segona nit d'obertura de l'va acabar ambSegons han confirmat fonts municipals, fins aes van concentrar als voltants de la discoteca Lemon, situada a la carretera de Rubí.La discoteca va complir, en tot moment, el màxim d'aforament -de 1.200 persones-, segons ha afirmat el cos de Mossos d'Esquadra a, però la concentració de gent a la cua i fent botellot tant al pàrquing com a la zona de l'escola de Formació Professional, va obligar al local a demanar reforços a la Policia Local i als Mossos per controlar la situació.Fins a cinc patrulles d'agents locals i quatre de la policia catalana van acudir a la zona a les 23.30 h per tal de controlar l'aglomeració de gent. Hauria sigut aleshores quan entre corredisses fins a, segons el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM). Un dels afectats –un home- va ser evacuat en estat menys greu a l'Hospital Mútua de Terrassa, mentre que els altres cinc ferits van ser lleus i donats d'alta in situ.Per la proximitat amb la, el dispositiu de Policia Local, en coordinació amb Mossos van decidir tallar al trànsit la via fins a les 03.30 h amb l'objectiu de dissoldre la concentració de persones de manera segura.Des de l'Ajuntamentper tal de gaudir de l'oci nocturn però amb seguretat per a tothom. La Policia Local ja actua amb unaquests primers dies d'obertura, però que els pròxims dies es veurà reforçat per evitar episodis com el de la passada matinada.

