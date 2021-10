Final feliç per un cavall atrapat en un torrent durant més de 22 hores a l'Alt Penedès

Efectius #EPAF #bomberscat estan desbrossant la zona per facilitar l’accés i l’extracció del cavall, amb gruatge, des de l’helicòpter. Un helicòpter bombarder amb eslinga a la zona ventral de l’aparell per fer més segura la maniobra.

A lloc efectius #GRAE #GROS #bomberscat pic.twitter.com/geh8DNQqFS — Bombers (@bomberscat) October 9, 2021

Els Bombers van rebre aquest divendres, poc abans de les cinc de la tarda, un avís per la caiguda d'un cavall en un torrent de difícil accés a Sant Llorenç d'Hortons, a l'Alt Penedès. Després d'intentar el rescat amb helicòpter, efectius del cos van treballar per millorar l'accés a l'indret i provar maniobres alternatives.Divendres al vespre, la desbrossada de vegetació va permetre que l'animal avancés un tros, però va quedar immobilitzat després de caure. Ja caiguda la nit, ha passat la nit tapat, amb menjar, aigua i la supervisió d'un veterinari i bombers.Ja aquest dissabte al matí, efectius del cos han desbrossat la zona per facilitar l'extracció del cavall amb gruatge, des de l'helicòpter. S'ha col·locat una eslinga a la zona ventral de l'aparell per extreure l'animal. Passades les tres de la tarda, els Bombers informaven que el cavall ja es trobava amb el seu propietari.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor