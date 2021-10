Incidències amb el passaport Covid i mascaretes abaixades en les primeres nits d'oci nocturn

Una bona valoració tot i "dificultats tècniques". És el resum de les primeres nits des de la reobertura de l'oci nocturn per part de, secretari general de la Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals (). Divendres van obrir el 40% de les discoteques i bars musicals catalans, i el divendres, prop d'un 70%.Boadas apunta que "diverses persones" estan tenint problemes amb el sistema de validació deldel certificat Covid. Això hauria provocat cues als accessos dels locals. També assegura que hi ha persones de fora de la UE o del Regne Unit que "no saben que han d'anar a un CAP a aconseguir-lo".

Sobre aquest document, el secretari general de Fecasarm assegura que s'han trobat amb certificats falsos. Aquest fenomen, diu que es podria evitar amb l'ús de l'aplicació Liberty Pass, creada per la Federació, que porta una fotografia de l'usuari al codi QR per evitar la suplantació d'identitat i falsificació de codis.

Sobre la dificultat de controlar l'ús correcte de les mascaretes a la pista de ball, recorda que "Hi ha cartelleria a tots els locals i personal que controla, però no tenim una persona de control per cada client". Per això, defensa que la responsabilitat de l'empresari "s'ha de limitar a recordar o informar de l'obligatorietat de la mascareta"

A més, Boada ha lamentat que la reobertura arribi "tard, quan el sector arrossega 6.000 milions de pèrdues i només 40 d'ajudes" i xifra en un 60% les empreses del sector declarades insolvents. En aquest sentit, celebra que la demanda va "in crescendo", i creu que la reobertura d'aquests espais ajudarà a frenar els botellots i fomentarà la vacunació entre els joves.

Aquest dissabte, el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha assegurat que aquestes dues nits no s'ha produït incidències destacables "més enllà d'algunes cues". Amb l'oci nocturn obert, apunta, "hi ha menys aglomeracions i els espais es diversifiquen". A Barcelona, segons han confirmat fonts municipals a l'ACN, s'han desallotjat sense incidents espais habituals de botellots.

