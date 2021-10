El Govern nega que hi hagi una proposta oficial o consensuada per ampliar El Prat

Lluny de ser un tema tancat,continua sent unde reobrir laper part del vicepresident Jordiamb una nova propostaque comanda la Generalitat. I és que La Vanguardia publica aquest dissabte una alternativa d’ampliació que ni està consensuada dins de l’executiu ni tancada amb Madrid. La realitat és, però, queen aquest sentitencara més elper aprovar elsamb la, que s’oposa frontalment al projecte."Vicepresidència sempre ha manifestat la seva voluntat per fer viable l'ampliació de la capacitat de vol de l'aeroport tot garantint la seva preservació ambiental i especialment la llacuna de la Ricarda", expliquen des de vicepresidència, que insisteixen que a hores d’ara. Amb tot, fonts de la conselleria de Territori admeten que allargar la tercera pista per l’est i l’oest per minimitzar l’impacte sobre l’espai protegit de la Ricarda és "una de les que estan en estudi".L’objectiu, subratllen, ha estat sempre treballar-ho en laque finalment va saltar pels aires arran de la proposta d’Aena. Encara que s’hagi aprovat ja el pla aeroportuari excloent el creixement del de Barcelona,en què cal fer del Prat unlai, especialment, laDurant el debat de política general, Junts i el PSC van pactar una proposta de resolució en aquest sentit que no va ser secundada per ERC.En tot cas, serà elal matí quan el conseller té previst comparèixer a petició pròpia al Parlament percom pretén replantejar l. A l’espera de què explica Puigneró dimecres, la proposta publicada ha agafat per sorpresa tant al president Pere Aragonès com als consellers d’ERC. ", insisteixen. De fet, reobrir el meló de l’ampliació de l’aeroport implica tambéuna de les prioritats tant d’Aragonès com del conseller d’Economia, Jaume Giró, que ésGiró va anunciar aquesta mateixa setmana quei que la seva intenció és arribar a un. Els anticapitalistes, però,només combaten qualsevol projecte d’, sinó queque s’apugincom el dede lesmentre que el conseller d’Economia ha deixat clar per activa i per passiva queL'alternativa per a l’aeroport que ha transcendit aposta per, tant per l'est com per l'oest, peraixísobre l'espai protegit de la. Difereix del pla d'Aena en què aquest pretenia només estendre la tercera pista 500 metres en direcció a l'est perquè els grans avions, de vols intercontinentals, tinguin suficient camp per enlairar-se. Així, Aena argumentava l'atracció de vols de llarga distància, millors connexions i viatgers amb un gran valor afegit.Aquesta proposta d’ampliació, doncs, planteja ampliar la pista per les dues bandes per evitar així tanta afectació sobre la Ricarda, tot i que es tocaria la zona del, també. Des de la conselleria de Junts, però, diuen que aquesta via. Això no obstant, elVa ser el 8 d'octubre quansegellat el 2 d’agost entre Puigneró i la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana,va saltar pels aires. La dirigent socialista va anunciar queper al Prat després que el president Aragonès manifestés el seupresentada per Aena pel seu impacte sobre l’espai protegit de la Ricarda i que dirigents d’ERC anunciessin que participarien a la manifestació en contra de l’ampliació.

