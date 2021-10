VÍDEO | Així s'escampa la lava a La Palma després de l'esfondrament d'una cara del volcà

Anoche se produjo un derrumbe parcial de la cara norte del cono de la erupción de #LaPalma con emisión de coladas en varias direcciones.

Timelapse (desde las 00:00 hasta las 7:00) con capturas de la cámara de @RTVCes pic.twitter.com/ChwL58fb2N — Itahiza (@ita_dc) October 9, 2021

El volcà de l'illa decontinua en. La darrera matinada, ladel con dels'hatot creant noves vies de lava en diverses direccions que fan camí en direcció al mar a gran velocitat. Un dels nous rius de lava arrasa el polígon industrial de Los Llanos de Aridane, el municipi més poblat de l'illa. Al vídeo sota aquestes línies es pot observar com ha estat l'des de la mitjanit i fins a les set del matí.Segons el satèl·lit Copernicus, la lava ja ha cobert un total dei ha engolit. A més, durant la nit de divendres a dissabte s'han detectat unaun dels quals de magnitud 4,1 a 39 quilòmetres de profunditat. Després de tres setmanes, l'erupció continua a unsobre 8. El núvol de cendra, de 3.500 metres d'altura, està causant problemes a l'espai aeri de La Palma, on ja hi ha àrees restringides al pas d'avions.​​

