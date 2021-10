Barcelona crearà 32 nous quilòmetres de carril bici

Els nous carrils inclouen trams de grans avingudes com Passeig Maragall, Còrsega, Via Augusta, Fabra i Puig, Mallorca, Joan de Borbó, Travessera de les Corts o Avinguda Roma, que es convertiran en punts neuràlgics de la xarxa. La majoria d'actuacions consisteixen en carrils bici unidireccionals per millorar la connexió entre carrils ja existents entre barris i artèries.Alguns dels nous trams seran el dels carrers Independència i Badajoz en sentit muntanya fins a l'Hospital de Sant Pau passant per Glòries, l'eix horitzontal al carrer Mallorca en sentit Llobregat per unir el Clot i l'estació de Sants, trams a la Diagonal o Via Laietana ja previstos a la primera fase de connexió del tramvia.Una de les novetats més destacables és el carril bici a Plaça Catalunya per connectar el casc antic de Ciutat Vella amb passeig de Gràcia i rambla Catalunya. També es preveu millorar la connexió a la cruïlla entre l'avinguda Josep Tarradellas i els carrers Berlín, Entença i París. A banda, es farà un estudi de viabilitat per implantar un carril bici que connecti plaça Espanya amb la resta de carrils que hi conflueixen.Pel que fa a la millora de trams ja existents, destaquen actuacions per baixar de la vorera a la calçada del carril bici de l'avinguda Diagonal i de la Gran Via de les Corts Catalanes. Diversos trams més ja existents es volen ampliar: a la ronda Guinarardó, a la ronda Sant Pere, al carrer Manso, al carrer de Sant, a l'avinguda Vallcarca i al tram entre el carrer González Tablas i l'avinguda Diagonal. D'aquesta manera, el govern municipal vol fer que la infraestructura ciclista "sigui més còmoda i segura, tant per a ciclistes com a vianants".