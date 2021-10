Investiguen l'agressió a dos mossos aquesta matinada a Barcelona

Els Mossos investiguen una agressió a dos agents del cos aquesta matinada de dissabte a Barcelona. Els fets han tingut lloc al districte de Ciutat Vella, després que una patrulla es personés al lloc per un avís de baralla. En arribar, han estat envoltats per un grup de gent que els ha propinat cops de puny i puntades de peu. Tal com ha confirmat la policia catalana a través de Twitter, les víctimes es troben bé.Segons ha pogut saber, els fets han tingut lloc pels volts de les sis de la matinada a l'exterior d'un bar situat al barri Gòtic, quan desenes de persones han encerclat els dos agents i els ha propinat puntades de peu i cops de puny. Els agents, que han estat evacuats després de rebre el suport d'altres unitats, han estat atesos per diverses contusions de poca gravetat. A hores d'ara no s'han produït detencions.

