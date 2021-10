Puigneró no tira la tovallola i intenta obrir la negociació per l'ampliació del Prat

El vicepresident de la Generalitat i conseller de Polítiques Digitals i, no dona per finalitzada ladel Prat. Així, la seva conselleria ha preparat unaa la d'Aena que, consideren, "".Segons explica La Vanguardia, la intenció és presentar-la els pròxims dies i poder seguir amb lasobre l'ampliació amb el govern espanyol després que s'hagués aprovat el nou pla aeroportuari i Catalunya se n'hagués quedat exclosa per no haver arribat a un acord. Fonts de la conselleria de Territori avisen que des del moment en què el pacte per l'aeroport va quedar esmicolat, el vicepresident Puigneró ha repetit per activa i per passiva que vol fer d'respectant lai especialment lade la"L'objectiu ha estat sempreque el govern espanyol, de la mà de la ministra de Transports, va impossibilitzar, trencant unilateralment l'acord del 2 d'agost", diuen des de la conselleria. A més, avancen també que Territori no valorarà altres propostes no oficials perquè volen fer-ho en el Pla Director i "".L'alternativa que presenta la conslleria de Puigneró éstant per l'est com per l'oest, peraixísobre l'espai protegit de la. Difereix del pla d'Aena en què aquest pretenia només estendre la tercera pista 500 metres en direcció a l'est perquè els grans avions, de vols intercontinentals, tinguin suficient camp per enlairar-se. Així, Aena argumentava l'atracció demillorsamb un gran valor afegit.L'impacte de la pista sobre la Ricarda i la protesta ecològica vaFonts de lainformen queque La Vanguardia atribueix a Puigneró i queamb la CUP que lidera el conseller Jaume Giró, també de Junts.La solució proposada per Territori, doncs, volper evitar així tanta afectació sobre la, tot i que es tocaria la zona del, també protegida. Des de la conselleria de, però, diuen que aquesta via, de no tocar lade la Ricarda. Això no obstant, el Departament no aclareix si presentarà aquesta proposta o una altra a la ministra.Amb aquesta nova via, el Govern té l'oportunitat deamb eldesprés que el 8 d'octubre quedessin congelades quanva anunciar que selade 1.700 milions d'euros per al Prat. Junts i ERC han de trobar una veu unànime per poder presentar la nova proposta i convèncer el govern espanyol.

