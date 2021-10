Un noi mor apunyalat a Rubí

Diversos testimonis apunten que els dos homicides van robar una ampolla de rom a la botiga de la víctima i quan va sortir corrent darrera seu van apunyalar-lo al coll i al pit. Els @mossos diuen que hi van acudir per una baralla amb mort per “lesions compatibles amb arma blanca” https://t.co/uydqOJ558C — Anna Punsí (@punsix) October 9, 2021

La víctima de l’homicidi de Rubí és un home paquistanès que regentava una botiga. Dos nois van robar-li una ampolla de rom Negrita. Els va perseguir. El van apunyalar al coll i al pit. Va recuperar l’ampolla i va tornar desagnant-se cap a la botiga. Info i fotos @cristina__gdiaz pic.twitter.com/nrylm4DK1Q — Anna Punsí (@punsix) October 9, 2021

Investiguem la mort d'un home arran d'un robatori violent en una casa de Navarcles. Els lladres volien robar dues plantes de marihuana i van agredir dos homes que pretenien evitar la intrusió https://t.co/fgn3gWgt6Y pic.twitter.com/InI9mBTHHj — Mossos (@mossos) October 8, 2021

Unla nit d'aquest divendres a. Els fets han passat al carrer Magí Ramentol quan dos joves l'handesprés de robar-li una botella de rom. Tot i que els primers indicis apuntaven al robatori del telèfon mòbil, finalment s'ha descartat aquest supòsit. Segons explica la periodista de successos Anna Punsí, al voltant de lesel jove va rebrei va morir a l'ambulància del SEM.La mateixa periodista apunta que els homicides vana la botiga de la víctima i quan aquest vadarrera seu per, el vanalMossos diuen que s'hi van presentar per una baralla amb mort per "lesions compatibles amb arma blanca".Cal recordar que aquesta setmana s'han produït almenys dos homicidis més a. I, a l'hi ha un home lluitant per sobreviure després de rebre diversos cops de puny al cap en una discussió al carrer.

