Els Vinari reparteixen premis arreu de Catalunya

Laconvocada per l'Institut Català del Vi i la Vinya,, ha repartit guardons arreu de Catalunya. Els, així es coneixen aquests premis, són un. S'ha celebrat aquest divendres al vespre a l'Auditori Municipal de Vilafranca del Penedès i la gala l'ha presentat el periodista Màrius Serra., de la, ha estat reconegut com a. A la cerimònia també s'ha lliurat el, que ha recaigut en, de la. Són els màxims guardons d'una competició que enguany ha comptat amb un total ded'arreu del territori català. Pel que fa al premi a la, aquest ha estat per a, consideratper la seva implicació i lideratge en nous mètodes de conreu per combatre el canvi climàtic.Elés un vielaborat amb les varietats, fet amb raïm de la finca del Mas de l’Aranyó, a. Es tracta d'una parcel·la coneguda com a Finca dels Desterrats, perquè hi enviaven monjos de l’abadia de Montserrat a fer penitència amb la finalitat de treballar la terra i produir aliments, segons ha recordat l'organització del certamen.Pel que fa al, el Brut Nature 2017 del celler Carles Andreu és unque neix a lai que està elaborat amb. Es tracta d’un brut nature que ha sortit al mercat després d'una criança de 48 mesos. Ha estat l'D'altra banda, els Vinari han reconegut elsen les categories. En la categoria deha despuntat, mentre que elha estat per al TPel que fa alen la categoria d’, se l'ha endut, i l'més ben valorat ha estatRespecte elha estat per a l. Finalment, else l'ha endut elPel que fa a la resta de guardons, elha estat reconegut com a, mentre queha guanyat el, iha rebut el. Respecte el guardó a laaquest ha estat per a la periodistai el premi al, per a

