Rescaten una noia atrapada al sostre d'una església quan intentava recuperar el mòbil

Dos vehicles dels, dues ambulàncies deli diversos vehicles policials delss'han mobilitzat aquest divendres al vespre per rescatar una noia que ha quedat atrapada a la part posterior del primer sostre de l', sense poder ni pujar ni baixar. Malgrat que es trobava a nivell de la plaça Milcentenari, al punt on es trobava tampoc hi podia accedir.Els fets han passat poc abans de les 8 del vespre quan a la noia, que es trobava celebrant unaen un pis particular de la plaça del Carme, li ha caigut -o li han llençat-que donava a l'esquena de l'església del Carme.Sense pensar-s'ho, la noiaa la part posterior de la teulada de l'església del Carme, des d'una altura d'uns tres metres, però quan ha aconseguit recuperar el mòbil, s'ha trobat, ni baixar de l'església del Carme a la plaça Europa, ja que l'altura és d'uns set metres, ni accedir a la plaça Milcentenari, ja que l'esquena de l'església li barrava el pas.Amb la terrassa del bar de la plaça Europa plena de gent com correspon a un vespre de divendres, els vehicles policials i d'emergències han anat arribant a l'espai ique ha encuriosit tant els que prenien alguna cosa, com als vianants que s'han quedat badant i preguntant què passava.Finalment, els Bombers han pogut accedir a aquest petit espai del primer sostre de l'església a través de l'escala del camió i han comprovat que la noiai, possiblement, d'alguna altra substància. Quan ha estat baixada a la plaça Europa, els sanitaris dels'han fet càrrec d'ella.

