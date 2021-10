Així es veu el volcà de La Palma amb una càmera termogràfica

Elde, el Cumbre Vieja, no s'atura i quan ja fa gairebé tres setmanes des que va començar a erupcionar, encara deixa. Una de les últimes l'ha compartida el 112 de Canàries a través de Twitter, amb un vídeo des de l'aire i enregistrat amb unaElno cessa l'activitat, i ara és fins i tot més, causant també que la qualitat de l'aire de l'illa hagi empitjorat considerablement. A més, també es tem per un possible esfondrament delformat per l'arribada de laal mar, que segons indiquen els experts, pot provocari emissió de​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor