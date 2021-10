Alejandro Fernández: «Són més greus les agressions de la CUP que la influència de l'extrema dreta»

"Les declaracions de Vargas Llosa? Hi ha gent que té la pell molt fina"

"Amb el PP a la Moncloa, no hi haurà cap Salvini al govern"

"Els qui s'estan aproximant al PP són aquells votants que s'ubiquen en el centre polític"

"A Espanya hi ha més radicalitat a l'esquerra que a la dreta"

"Les accions de Puigdemont estan adreçades a erosionar Aragonès, no l'Estat"

"En les sessions de control m'ho passava millor amb Torra, que era una mina, que amb Aragonès, que mai respon"

El acaba de celebrar la seva convenció , que ha de servir per impulsar el projecte de la formació i el lideratge de, però que ha estat dominada per la presència de velles glòries, comi per declaracions polèmiques d'alguns convidats, com les deLes enquestes, de moment, mostren la possibilitat d'una majoria de dretes formada pel PP i Vox.El president del PP de Catalunya,, va assistir a la convenció. A ell li toca una de les tasques més àrdues dels populars, que és reforçar la presència en la política catalana, on en les darreresvan quedar reduïts a tres diputats, malgrat la bona campanya feta pel candidat. Cordial i rocós, Alejandro Fernández defensa els colors, ique capitaneja.- La veritat és que sí. Hi ha una cosa en política que és important i que és d'ordre psicològic, i és que em vaig trobar amb un ambient que em va recordar molt els moments previs a la victòria de José María Aznar el 1996 i de Mariano Rajoy el 2011. Un ambient que feia anys que al Partit Popular no es vivia. Un ambient guanyador.- Si vostè s'hi fixa, en qualsevol convenció del Partit Demòcrata o del Republicà, o de qualsevol gran partit, una de les coses que demostra que és un projecte molt gran i guanyador, és que és capaç de tenir un respecte per la seva història, pels seus referents morals. Les persones que ha citat, en diversos moments, han estat referents en l'àmbit del centre dreta liberal.- Una de les coses que té millor Vargas Llosa és l'ús extraordinari de la llengua. Per tant, qualsevol que vulgui fer una interpretació d'això de votar bé potser que no sigui tan tiquis-miquis. Hi ha gent que té la pell molt fina i de seguida s'esvera.- Jo el que li puc dir és que jo només contemplo un escenari, que és el del PP governant. És molt diferent un acord de govern que un acord d'investidura. Però també li dic una cosa. Jo vaig formar part d'una coalició entre el PSC i el PP a Tarragona, l'única capital de província on s'ha produït això, i com es pot imaginar, es va fer tot i les diferències brutals que tenim els dos partits en favor de l'estabilitat de Tarragona. Per tant, crec en la cultura de l'acord i la política és l'art del possible. Em preocupa molt més la presència en els governs i en les coalicions de Bildu que de cap altra formació política espanyola.- Li faig una reflexió. Creu que Juanma Moreno, Martínez Almeida o Ayuso s'han vist condicionats en les seves polítiques pel que digués Vox? Crec que, francament, cap d'ells. Es va aconseguir un acord d'investidura i després han fet les seves polítiques. De fet, amb Vox a l'oposició i amb una oposició molt enèrgica.- Quin missatge?- Crec que els senyors Moreno, Ayuso, Almeida o Feijóo tenen una personalitat tan acusada que no necessiten de la influència externa de ningú per expressar lliurement les seves idees. Ayuso diu el que pensa sempre, Moreno, Almeida i Feijóo igual. No crec que Vox els condicioni.- El que estan dient les enquestes és que els qui s'estan aproximant al PP són aquells votants que s'ubiquen en el centre polític i que han votat en el conjunt d'Espanya a Ciutadans. No m'encaixa amb el que està dient vostè, que ho està dient molta gent, però que no ho comparteixo. El que està fent el PP és aglutinar un espai polític que és el del centre dreta liberal, i l'altre és una altra història. Per mi, és populisme de dretes, és una altra història. Com Podem és populisme d'esquerres.- Això és una metàfora. Populisme és dir que demà passat, amb l'adveniment de Pablo Iglesias, s'expropiarà els rics i no hi haurà més pobres. Populisme és dir que amb la independència de Catalunya, lligarem els gossos amb llonganisses. És dir que es poden il·legalitzar partits per les seves idees o que es pot acabar amb l'estat de les autonomies sense tenir majoria per fer-ho. Això no he escoltat mai de cap dirigent del PP.- Tot el contrari. Jo, com a català i espanyol, em sento igual de còmode quan es parla de l'aportació catalana a la cultura universal o de Catalunya dins d'Espanya. En aquest sentit, la Hispanitat no té res a veure amb l'esperit patrioter. Jo sempre diferencio un patriota d'un patrioter. La Hispanitat de la unitat de destí en l'universal era nacionalisme. Que, per cert, s'assembla bastant a la unitat de destí dels Països Catalans que alguns defensen aquí. La Hispanitat, entesa com s'ha d'entendre, és l'aportació que Espanya fa a la cultura universal no només a través de la seva llengua, sinó sobretot en el Segle d'Or, que juntament amb la cultura grecoromana, es consideren les fites més elevades de la cultura universal. Per cert, amb una aportació catalana molt notable en aquest Segle d'Or que no només es va expressar en castellà. A això no li veig cap element patrioter.- Això és perquè a vostè el concepte no li acaba de fer el pes. Una cosa és parlar d'unitat de destí en l'universal, que és una versió expansionista, com pensar que tots els països on es parla castellà haurien de ser Espanya. Oi que ningú ha sortit a dir que l'Uruguai hauria de ser espanyol?- Per això dic que ara reivindicar l'aportació espanyola a la cultura universal a mi em sembla de justícia i una obligació.- Però res no indica que Espanya passi això. L'hegemonia del PP dins del camp de la dreta és clara. Som el Partit Popular Europeu, el partit d'Angela Merkel, i no tenim res a veure amb això. Dit això, jo em sento molt més proper al Partit Republicà nord-americà que a Nicolás Maduro. Crec que és molta més amenaça a la democràcia i a l'europeisme la ideologia que pugui defensar Maduro que la que pugui defensar el Partit Republicà. I com he dit públicament, a mi m'agrada Ronald Reagan. Donald Trump no té res a veure amb Ronald Reagan. Trump és dreta nacional-populista que a mi no m'agrada. Però des de l'òptica europea, continua sent molt més perillosa l'extrema esquerra. L'extrema esquerra, que defensa Zapatero a través de la seva amistat amb Maduro, sí que s'està fent amb el control de l'esquerra a Espanya. Si el PP guanyés les eleccions, ho faria d'una manera molt clara en el seu espai. Mentre el PP sigui el líder d'aquest espai, la gent pot estar molt tranquil·la.- A mi no m'agrada exagerar i sempre procuro explicar les coses. El que dic és que si tu vols fer aliances amb algú que no ha condemnat el terrorisme, tens un problema. Si decideixes fer aliances amb qui diu que Espanya és un estat feixista, tens un problema. Aquests són els fets. Per tant, jo veig més perill per les aliances del Partit Socialista que per les que pugui fer el PP.- No s'està assassinant, però es continua exercint una violència inacceptable sobre membres del PP que no reben la condemna d'aquestes forces polítiques. De la mateixa manera que a Catalunya es va agredir persones de l'entitat S'ha acabat per haver posat una carpa. La CUP no només no ho va condemnar sinó que ho va reivindicar. Aquestes coses a mi em semblen més greus que la influència de l'extrema dreta a Espanya, que no la veig. No crec que aquí estiguem vivint una situació com la que s'està vivint a Hongria. Jo diferencio Polònia i Hongria. A Polònia hi ha un seguit de problemes, però on sí que puc detectar l'hegemonia d'un determinat pensament polític és Hongria, on sí que es veu una radicalitat ultraconservadora. No ho veig a Espanya, ni de bon tros, on el PP està governant a la majoria de capitals de província i això no ho veig.- Vostè s'imagina en un partit de la socialdemocràcia europea o dels verds algun polític dient que vigilaran les mirades dels homes cap a les dones i que les castigaran? Això és una llei de la senyora Montoro. Jo veig molta més radicalitat a Espanya en l'àmbit de l'esquerra que en el de la dreta.- A Itàlia, hi va haver al govern un senyor que a mi no m'agrada gens ni mica, que és Matteo Salvini. Vostè esmenta alguns discursos, alguns tons. És evident que la política als països llatins no té res a veure amb la d'Escandinàvia. Però ja li dic que el que va passar a Itàlia aquí no passarà. Estic convençut que serà un govern del PP en solitari.- No, jo francament no ho veig.- Ara mateix, la situació del senyor Puigdemont sobretot és un problema per a Pere Aragonès. Les accions del senyor Puigdemont estan adreçades sobretot a erosionar la figura d'Aragonès, no l'Estat. A l'Estat només li fa pessigolles.- Crec que aquest darrer episodi ha passat desapercebut a la premsa europea i no crec que estigui compromesa la permanència d'Espanya a les grans institucions democràtiques mundials, i com a soci preferent.- És que nosaltres tenim la tendència de pensar que les coses només ens passen a nosaltres. França ha tingut greus problemes amb les extradicions per la situació a Còrsega. I Alemanya els ha tingut amb el Regne Unit, quan era a la UE, per antics militants de la Baader Meinhof. Això no ens passa només a nosaltres. Fora de la UE, va passar també amb membres de l'IRA. El que s'ha de fer reformar i redactar millor és l'euroordre. I s'ha d'arribar a un acord europeu perquè això no passi més. L'euroordre no està ben definida. Si no ha estat efectiva ni per delictes de sang, el que falla és l'euroordre.- No, això seria populisme. El que dic és que l'euroordre s'ha de definir millor entre tots els països europeus. Quan les figures jurídiques no coincideixen en algun detall, acaben paralitzant l'euroordre.- Hi ha delictes com la malversació que estan ben tipificats, mentre que n'hi ha d'altres que en cada país se'ls diu d'una manera. Però insisteixo, jo crec que hi ha un problema amb l'euroordre.- Doncs hem de pensar en el que ens diu la gent que en el seu moment ens va donar suport, com el 2011, quan vam obtenir un 24%, quedant com a segona força en molts municipis. I el que ens diu la gent que ens va votar aleshores i que després va donar la victòria electoral a Ciutadans no és que ens hem d'apropar més al separatisme. Ens diuen que no es van sentir prou protegits durant l'any 2017. L'autocrítica és aquesta.- La gran oportunitat per al PP de Catalunya vindrà de com ho fem en el govern d'Espanya. No només en clau de procés, sinó en clau d'economia, en qüestió de gestió del benestar de la ciutadania. Sempre ha estat així. L'any 2000, el PP va obtenir la majoria absoluta amb l'aportació de 12 diputats de Catalunya. Ho va fer després d'haver governat bé. Quan vam assolir la majoria absoluta amb Rajoy, hi havia la sensació que havíem de canviar les coses després del govern de Zapatero. I estic convençut que ara estem creixent perquè la gent està recuperant la confiança, però estarà molt vigilant de com ho fem. Si se'ns dona la confiança, si ho fem bé, això tindrà conseqüències molt positives per al PP de Catalunya.- Doncs jo m'ho passava molt millor amb Quim Torra. Perquè era una mina. Segur que té virtuts, però no és el millor parlamentari de la història. En canvi, Aragonès no contesta res.- Crec que és una persona treballadora i seriosa.

