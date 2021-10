Un català i un jugador del Barça, entre els nominats a la Pilota d'Or

Cinc jugadores del Barça, també nominades

Uni un jugador deles troben entre els 30 candidats a guanyar la2021. En concret, segons ha publicat aquest divendres la revista que atorga el premi, France Football, el catalài el blaugranapodran optar al guardó, en una gala que se celebrarà el29 de novembre aVal a dir que cap dels dos parteix com a favorit per guanyar el premi, però Pedri potser no marxarà amb les mans buides de la gala. I és que el jugador canari ha estat nominat també al trofeu, que premia el millor futbolista. La seva gran temporada tant amb el Barça com amb la selecció espanyola -jugant- sí que el fan un gran favorit per aquest guardó. És, per cert, l'únic nominat del Barça al premi.Per altra banda, la nominació de Gerard Moreno -nascut a- es deu al seu gran paper com a màxim golejador al. L'equip castellonenc va guanyar l'la temporada passada en una final històrica contra el. El triomf va significar el primer títol europeu de la història pel submarí groc.Entre els altres candidats a endur-se el premi també hi ha els exblaugranes-que parteix com un dels grans favorits a endur-se el seu setè guardó-,. Per part del, també hi sónLes nominacions han tingut més protagonisme blaugrana en el cas del futbol femení. Les jugadores del Barçaes troben entre les vint nominades a la Pilota d'Or. Un reconeixement a la temporada històrica de les culers, amb un tripletDe fet, no és el primer reconeixement individual a la gran temporada del Barça . Putellas ja va ser reconeguda com a millor jugadora i centrecampista d'Europa, mentre que Paños, Paredes i Hermoso ho van fer com a millors portera, defensa i davantera respectivament. L'exentrenadortambé va rebre el premi a millor tècnic d'Europa.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor