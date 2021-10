El personal sanitari català va patir l'anyfins aSón dades de l', que concreta que de les dels hospitals 46 van ser físiques, la mateixa xifra que als CAP. La resta van ser agressions verbals.El personal d'infermeria, auxiliars d'infermeria i facultatius van ser els més afectats. Globalment,. Per tot plegat, el sindicatha engegat una campanya per lluitar contra aquestes agressions. La finalitat és conscienciar la població que "cap agressió està justificada" i encoratjar els treballadors perquè comuniquin les agressions que pateixen per tal que s'investiguin., delegada de prevenció de l'de Tarragona, ha exposat que l'origen de les agressions van ser per incompliments de les normes dels centres per part dels pacients (16%) i disconformitat en els tractaments (14%). Als CAP, el 25% de les agressions es van produir als taulells informatius.per saber perquè es produeixen. Així les investiguem i podem prendre mesures correctores", ha afirmat. A més, ha remarcat: "Cal conscienciar els usuaris que el fet que sigui un servei públic no els dona dret a maltractar els treballadors".Amb tot, ha posat de manifest que durant la pandèmia hi va haver una davallada en les agressions. Principalment perquè els centres estaven tancats i s'havia reduït el nombre de visitants. "ha dit. Però alhora ha posat de manifest que estan patint més des que s'han reobert, i ho ha relacionat amb les limitacions per accedir als hospitals per part dels acompanyants i la precarietat dels treballadors. "Si la sanitat està precaritzada és per un tema polític. Denunciem des de fa anys la manca de plantilla. No hi ha personal", ha insistit. En el cas de Tarragona, les agressions van suposar un 10% de les de Catalunya, fins a les 93. A l'Hospital Joan XXIII va haver tretze agressions verbals i tres de físiques l'any passat.

