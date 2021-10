La moda dels mugrons que desafia la censura d'Instagram

Les, més enllà de crear tendències, sovint impulsen canvis socials trencadors que no deixen ningú indiferent -o simplement, s'afegeixen a mobilitzacions socials per treure'n suc-. Ara, una nova lluita va de la mà de la moda: la dels mugrons.Elssón una de les parts del cos més censurada de les xarxes socials. És per això que marques d’alta costura i celebrities comels estan reivindicant lluint mugroneres i destacant aquesta part del cos a través de la moda.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor