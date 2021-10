Atenció emocional, social i espiritual a residències

Segons l ’informe Envejecimiento en red del CSIC,d’una mitjana d’edat de 80 anys, dependents o en situació de vulnerabilitat, viuen a les més deque hi ha a l'Estat. Es tracta d’unai amb una elevada morbiditat i mortalitat: més del 80% pateixen condicions cròniques complexes i avançades; fins a un, i hi ha una alta prevalença de necessitats psicosocials i espirituals difícilment ateses. Presenten també altres condicionants relacionats amb la soledat i la pobresa, que s’han posat en relleu sobretot a partir deli la situació pandèmica.Davant d’aquesta realitat, la Fundació ”la Caixa” ha ampliat i ha estès el seu Programa per a l’Atenció Integral a Persones amb Malalties Avançades a residències de gent gran amb l’objectiu dede les persones que es troben en un procés de malaltia avançada i dels seus familiars. Actualment el programa ja es duu a terme a 113 residències de tot l'EstatEl subdirector general de la Fundació ”la Caixa”,, considera que “avui és més necessari que mai un model d’atenciói que proporcioni suport als residents i a les seves famílies, com també als professionals i a les organitzacions”.El Programa per a l’Atenció Integral a Persones amb Malalties Avançades de la Fundació ”la Caixa” va néixer el 2009 com un. Fins avui l’implementen 44 equips d'atenció psicosocial (EAPS) que pertanyen a entitats socials i sociosanitàries de reconegut prestigi en les seves respectives comunitats autònomes. Aquests EAPS estan formats per més de 230 psicòlegs/òlogues, treballadors/ores socials, infermers/eres, metges, agents pastorals i més de 1.000 persones voluntàries, que actuen a 132 hospitals i 133 unitats de suport domiciliari. Des de l’inici, el programa ja ha atès 209.499 pacients i 301.722 familiars, i ha superat recentment less.El model d’actuació del programa, emmarcat en l’Estratègia de Cures Pal·liatives del Sistema Nacional de Salut, proporciona unaque complementa la tasca que les unitats de cures pal·liatives fan a hospitals, domicilis i centres sociosanitaris. La finalitat és assolir una atenció integral que es basi en l’atenció a les necessitats emocionals, socials i espirituals de la persona i el seu entorn, i en el suport als professionals que l’acompanyen.Fins ara, l’extensió del programa a les residències s’està duent a terme a 30 EAPS d'arreu de l'Estat, amb la incorporació d’un psicòleg/òloga més a l’equip, dedicat exclusivament a l’atenció a la residència. Es preveu que abans d’acabar l’any s’activin 10 EAPS més.Des que el programa va començar aquest nou recorregut ara fa alguns mesos, ja s’han atès 2.761 persones: 1.722 residents i 1.039 familiars. El resident és atès, de manera individual o grupal, sobre la base de l’escolta activa i l’empatia: l’expressió d’emocions i sentiments, l’acompanyament del seu sentir espiritual, l’adaptació progressiva a la malaltia i la valoració d’un acompanyament voluntari al final de la vida.L’atenció als familiars inclou el suport que necessiten per poder atendre els seus éssers estimats, i l’. L’atenció alsde les residències també és un factor clau per al benestar dels residents i els seus familiars. En aquest sentit, el programa facilita suport en situacions de síndrome d’esgotament professional (burnout), ansietat i malestar; espais per expressar-se i per reflexionar sobre casos especialment complexos, i tècniques i recursos per a les diferents àrees d’atenció: soledat, final de vida i dol.El programa també proporciona formació a professionals, voluntaris i familiars, en la qual s’aporten continguts, actuacions o metodologia.