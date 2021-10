Altres notícies que et poden interessar

Després d'un, les comunitats estan eliminant restriccions i posen sobre la taula el debat de l'eliminació de la mascareta. Davant d'aquestes peticions,, Carolina Darias, ha manifestat que"la mascareta seguirà sent obligatòria a interiors i exteriors, com a mínimLa ministra ha demanat, que, segons remarca "es deuen a l'excepcional feina dels professionals, així com a la gran conscienciació de la població i la gran campanya de vacunació". Darias ha emfatitzat que, arribats a aquest punt,en la qual es relaxin restriccions sempre mantenint "la cultura de la prevenció" i la mascareta als interiors, ja que la pandèmia ens ha ensenyat que cal ser "molt humils".atribueix la bona situació epidemiològica d'Espanya a la campanya de vacunació, i ha incidit en què. Tot i això, la ministra aconsella "no abaixar la guàrdia".Pel que fa a l'administració d'una, ha assenyalat que s'està en uni és per aquest motiu que s'han subministrat dosis addicionals als col·lectius més vulnerables com persones immunodeprimides o persones grans a les residències perquè "amb el pas del temps la immunitat va desapareixent". Respecte aa la resta de grups de població, ha manifestat que "és una possibilitat queperò que s'ha d'anar pas per pas i seguint les indicacions de les evidències i estudis científics.

