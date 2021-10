L'Estat gastarà 5,1 milions per blindar Hisenda a Catalunya perquè segueix la «situació convulsa»

Augment possible fins als 7,6 milions

Les seus de l'a Catalunya han estat, com altres delegacions del govern espanyol, un dels focus deels darrers anys. Unes mobilitzacions que l'organisme creu que es poden mantenir a curt i a mitjà termini, motiu pel qual està licitant un nou contracte perd'aquests edificis amb seguretat privada, amb un cost previst inicialment de 5,1 milions per a dos anys.Un suport extern que l'AEAT justifica, en els seus plecs, pel fet que, "a partir de laque s'ha manifestat a Catalunya a partir de l', s'han necessitat reforços continus" a les seves seus, "en moments puntuals en alguns casos i amb certa periodicitat en altres". Aquestes s'han materialitzat, expliquen, amb "una major presència de seguretat" en molts dels edificis i "coordinació efectiva amb les diferents".Les protestes contra la sentència de l'1-O van ser un dels moments en què l'independentisme va situar aquestes delegacions com a focus d'accions i, malgrat que el moment polític és diferent, Hisenda manté que ha de seguir alerta: "Resulta més que evident que". És per això que, segons els plecs, "es considera raonable disposar d'un instrument unificat de seguretat en tot l'àmbit territorial" de Catalunya.Va ser precisament el 2017 quan l'AEAT va optar per reforçar i unificar el servei de seguretat privada al país. Fins llavors, les contractacions de la vigilància es feien a nivell provincial, però llavors va passar a licitar un sol lot per a tot Catalunya. Aquell primer contracte el va aconseguir l'empresa Iman, qui ja s'havia encarregat d'anteriors serveis de seguretat a seus d'Hisenda, inicialment per 4,6 milions durant dos anys (2018 i 2019), tot i que es va allargar un més i va acabarLlavors, però, els plecs no van fer referència a la situació política per justificar el canvi. I no ho van fer fins al següent contracte, per a l'any 2021, que va tornar a recaure en Iman per 2,6 milions. Aquells plecs, de fet, incloïen referències al procés català i als riscos per a la seguretat pràcticament idèntiques a les de l'actual licitació oberta.La justificació per a la contractació unitària respon, en tots dos casos, a la voluntat que "a través d'es coordinin els reforços que s'estimin necessaris i s'atenguin les necessitats puntuals que puguin necessitar-se mitjançant el desplaçament per torns de serveis interprovincials o a través d'una major capacitat de control del personal habilitat a tal efecte". Es busca capacitat, per tant, de desplaçar personal en cas de protesta d'un punt a un altre.L'AEAT considera "com una possibilitat més que probable la reiteració de conductes o actes que requereixin respostes immediates" i, per això, un dels motius contemplats per modificar el contracte que es formalitzi responen al context polític. L'empresa podrà reclamar un augment de fins al 5% de la quantitat "si per motius de la situació d'inestabilitat política es produïssin, motivats per la situació en què es troba la comunitat" que provoquessin "destrosses" als edificis o "amenaces" que requerissin un "increment de les mesures de seguretat".Els mateixos plecs recullen que aquest ha estat un motiu d'del contracte per un valor de més de 180.000 euros "des de l'octubre del 2017". La realització d'obres en el vestíbul d'accés a la delegació central d'Hisenda va costar 90.000 euros, una altra modificació del contracte -sense detallar- va derivar en 80.801,38 euros extres i la substitució dei elements de seguretat en diverses seus del país va tenir una despesa de 10.000 euros.En total, encara que el contracte s'adjudiqui per un màxim de 5,1 milions per a dos anys, es preveu que, si es compleixen diverses condicions, es pugui modificar fins a un total de 7,6 milions. Malgrat tot, el nombre d'sol·licitades és un 7,4% inferior al de l'anterior servei i, per atorgar-lo, un 49% de la valoració de les propostes d'empreses dependrà de l'oferta econòmica i el 51% restant, de diversos paràmetres.En concret, un 12% dels punts totals respondran al fet que l'empresa licitadora disposi d'una plantilla amb implantació en "l'àmbit territorial de la comunitat catalana". I també per motius relacionats amb el procés, ja que això hauria de permetre "una major disponibilitat d'efectius per a la cobertura dels diversos serveis que, de forma esporàdica, han de ser atesos, especialment en el reforç per".

Memòria justificativa del contracte by naciodigital on Scribd

ii

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor