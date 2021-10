La nina d'«El juego del calamar» (Netflix) és real i es pot visitar

The Hunt (a Movistar)

Cube (a Movistar i Starz)

The Running Man (a Rakuten TV)

The Hunger Games (a HBO)

Battle Royale

Death Race (a Netflix)

Altres notícies de sèries i cinema que et poden interessar

Un dels elements més emblemàtics de l'exitosa sèrie der és l'esgarrifosa nina gegant que marca el ritme a la ronda letal del'equivalent coreà del joc del fet i amagar. El seu temible aspecte, així com la seva funció principal que suposa un destí fatal, l'han convertit en una de les icones de la sèrie asiàtica. Ara bé, ningú hauria pensat que la nina fos real i que, a més, pugui visitar-se.Dirigida i escrita pel coreàno sorprèn que la sèrie hagi basat la seva nina en una real. Cal recordar que, per tal de donar-li veracitat a la ficció, els creadors van utilitzar un compte bancari real per al protagonista, Seong Gi-hun (interpretat per l'actor Lee Jung-jae), com també un número real de mòbil i que va provocar sonades queixes el propietari del dispositiu.En el cas de la nina gegant també hi ha un referent real. Es tracta d'una figura que serveix com estàtua de benvinguda d'un museu de carruatges de cavalls anomenat Macha Land i que està a Corea del Sud. És al comtat de Jincheon-gun, situat a la zona de Chungcheong del Nord,amb cotxe. Els productors d'El juego del calamari va ser retornada després al museu, encara que faltant-li un cop de mà.El 2020, Craig Zobel -amb guió del geni Damon Lindelof- va estrenar aquesta pel·lícula carregada de missatges polítics i sobre les classes socials, tots ells amagats en un film survival de pura adrenalina. I és que un grup de persones, desconegudes entre si, desperten en un lloc deshabitat. Aviat s'adonen que algú intenta, literalment, caçar-los com animals.Una obra de culte del terror psicològic, la intriga i la supervivència. Considerada com una de les millors pel·lícules mai fetes al Canadà, el director Vincenzo Natali tanca sis persones totalment aleatòries en un complex laberint d'habitacions cúbiques que amaga trampes mortals. Tots ells desperten sense saber què estan fent allà.Arnold Schwarzenegger protagonitza aquesta distòpica pel·lícula futurista -en el concepte de 1989- sobre un concurs de televisió dut a un extrem cruel. Els concursants, la majoria presoners obligats a participar, han de fugir de pinxos en un terreny restringit, seguits per les càmeres i una audiència sagnant. Un altre concepte dels gladiadors dut a l'extrem de la distopia.Una de tantes obres juvenils que aborda la distopia apocalíptica sobre el poder que obliga a enfrontar-se, de manera mortal, a joves en una arena. Aquesta obra, que és una trilogia cinematogràfica basada en les novel·les de Suzanne Collins, explica la història del país resultant dels EUA que es divideix en el Capitoli i 12 districtes. Tots aquests últims han de triar dos tributs adolescents que combatran a mort en un espectacle televisiu. Sempre, per recordar "el desastre al qual condueix la guerra".La mare de totes les interpretacions modernes del concepte de l'arena i els gladiadors. El geni cineasta japonès Kinji Fukasaku va adaptar la novel·la que situa l'espectador en l'inici del tercer mil·lenni. La societat està a punt de col·lapsar amb uns clars protagonistes: els adolescents, que desborden les autoritats amb vandalisme, rebel·lions i assalts. El govern decideix aplicar una mesura radical: cada any, una classe serà escollida a l'atzar i duta a una arena per lluitar tots contra tots en un combat mortal. Només en pot quedar un.Un altre film que barreja la distopia, el battle royale i l'espectacle morbós televisiu. Els responsables d'una presó saturada i plena de delinqüents decideix crear un programa mortal on es maten entre ells, en un joc macabre. Jason Statham protagonitza aquest film més marcat per l'acció que per la trama política.

