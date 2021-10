Interior desplega 775 agents dels Mossos per tot Catalunya

Un total dees desplegaran pel territori. La majoria, 693, són els policies de la 28a promoció del cos, que començaran a patrullar aquest dissabte després de graduar-se la setmana passada i de l'acte de benvinguda, aquest divendres. Els nous agents es distribuiran per les regions policials, on hauran de fer un any de pràctiques, i en el cas de la Girona, s'hi sumen efectius provinents de la sala regional.Ladels nous agents és de 28 anys i un 29,6% són dones (200). El 39,1% tenen estudis universitaris. En l'acte, el conseller d'Interior,, i el major del cos, Josep Lluís Trapero, han recordat el policia de la Unitat de Subsòl que va morir aquesta setmana en una formació.Per, s'incorporen 152 policies a la Metropolitana Barcelona; 75 a la Metropolitana Nord; 76 a la Metropolitana Sud; 134 a la de Girona; 77 a la Central; 90 al Camp de Tarragona; 45 a les Terres de l'Ebre; 52 a la de Ponent; 53 al Pirineu Oriental i 21 a l'aeroport i metro.Les últimes tres promocions han servit perquè des del 2019, després d'anys sense convocatòries d'accés al cos. El 2018 hi havia adscrits als serveis centrals un total de 2.503 agents i aquest any, n'hi ha 2.641, que sumats als agents de les àrees bàsiques policials (ABP) i dels serveis regionals, fan un total de 17.904 mossos.El conseller i el major del cos,, han donat la benvinguda als mossos que s'incorporen en un acte aquest divendres per videoconferència i també han tingut unes paraules de condol i record per la mort d'un policia de lmentre realitzava entrenaments en un avenc del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt. Trapero ha assenyalat que la mort de Quim Vila els commou i mostra també quina es l'exigència de la professió, que "en molt poques ocasions arriba a aquest límit", segons declaracions recollides en un comunicat.D'altra banda, Trapero ha assegurat que els comandaments polítics i policials estaran "al costat" dels agents, a qui ha recordat que seran "la imatge del cos davant del ciutadà", segons recullen el comunicat. El conseller Elena ha afirmat que arriba "sàvia nova" al cos per garantir els drets i deures dels ciutadans i sobretot "els de les persones més vulnerables". Elena ha promès als nous agents que els donaran suport i els dotaran dels "mitjans i recursos necessaris" i ha destacat que l'any que ve es farà una promoció de 860 nous agents, tal com va anunciar aquesta setmana al Parlament.

