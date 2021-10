L'Aeri de Montserrat compleix 90 anys transportant viatgers

"Una experiència única"

L'any 1930 es va inaugurar l'. Des de llavors, més de 19 milions de viatgers han arribat al monestir amb aquest vehicle, que fa el trajecte en tan sols cinc minuts i ofereix unes vistes espectaculars de la muntanya. Un transport emblemàtic, que s'ha convertit en un símbol de país, i que conserva la maquinària original. L'Aeri. "90 anys i com el primer dia. Està en el seu millor moment, en perfecte estat", ha explicat el seu director, Hèctor Garcia, qui ha afegit que l'Aeri "és molt més que un transport, una experiència única". La celebració ha estat presidida per l'Abat de Montserrat Manel Gasch, que ha estat el seu primer acte oficial, i pel Vicepresident Jordi Puigneró.Amb el seu icònic color groc, les dues cabines de l'Aeri de Montserrat tenen capacitat per a unes 35 persones cadascuna i salven un desnivell d'uns 500 metres d'altura. En 90 anys d'història, l'Aeri. De fet, en alguns episodis com, per exemple,. L'Aeri representa una gran obra d'enginyeria alemanya, que encara avui conserva la maquinària original, però que ha anat incorporant criteris d'innovació, seguretat i sostenibilitat.Viatjar amb l'Aeri representa una reducció mitjana d'emissions de CO2 del 70% respecte a un cotxe de motor de combustió i un impacte quasi nul en contaminació acústica –la qual cosa ajuda a preservar la biodiversitat i la qualitat de l'aire de la muntanya de Montserrat-. Des del punt de vista de la dimensió econòmica,(més del 70% de proveïdors són de proximitat).A més, des de l'any 2018, l'Aeri pertany a l', que destina una tercera part dels beneficis que genera el mitjà de transport a l'acció social a través de col·laboracions amb la Creu Roja, Càritas i l'Escolania de Montserrat.Els responsables de l'Aeri subratllen que viatjar en l'Aeri és "una experiència única". "El que es nota és emoció, hi ha silenci, hi ha admiració de la natura, sorpresa. L'Aeri intenta ser una base evocadora i, a partir d'aquí, que cadascú tingui les seves sensacions", explica el seu director,Elés un dels viatgers que aquest divendres ha agafat l'aeri amb la seva càmera de fotos. "És increïble, una sensació de pau", ha explicat. Entre els viatgers, també hi havia, director de l'Aeri de Baviera, el més antic del món.

