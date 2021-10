La Fiscalia demana 6.000 euros de multa a Vila i Puig per desobediència en el cas Sixena

Lademana una pena de multa deper als exconsellers de Culturaper delicte de desobediència al no lliurar les 44 peces del monestir de Vilanova deque hi havia ali que finalment bs va endur lael desembre de 2017 en ple 155.Igualment, l'acusació particular de l'demana 11 mesos de presó per a Vila i una multa de 162.000 euros. En el cas de Puig el consistori demana una multa de 99.000 euros i inhabilitació durant dos anys. El lletrat Jorge Español ha informat que ha finalitzat la instrucció de la causa que portava el jutjat d'Instrucció número 3 d'osca. Ara ha passat al jutjat penal 1 que celebrarà el judici d'aquí a uns mesos.L'exconseller Santi Vila ja va lliurar el passat mes de febrer les escriptures del seu pis deal jutjat d'instrucció número 3 d'com a aval de la fiança deque se li demanava pel litigi de Sixena.Aquesta fiança va ser reclamada per la magistrada i responia a la interlocutòria del 5 de desembre de 2019 per garantir responsabilitats que es poguessin derivar de la demanda de l'Ajuntament de Vilanova de Sixena per un suposat delicte de desobediència a l'ordre de tornar lesal monestir aragonès i també pel delicte d'usurpació d'atribucions judicials.

