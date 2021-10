Belén Rueda reclama des de Sitges trencar amb les etiquetes que arrosseguen les actrius

L'actriu, guardonada ahir amb el Gran Premi Honorífic del Festival de Sitges, haa la roda de premsa d'aquest divendres lade les actrius davant l'encasellament crònic sovint imposat per la crítica i el públic. Rueda exigeix més autonomia perquè les actrius puguin mostrar la seva màxima versatilitat i trencar així les etiquetes perpètues per haver interpretat determinats personatges."Va ser molt important que Amenábar cregués en mi per ferquan jo estava estretament associada a", manifesta Rueda, qui ha reivindicat laEn el seu discurs, l'actriu també ha remarcat que celebra un canvi de tarannà dins el sector, amb un auge de referents femenins per a les noves generacions.Rueda va rebre ahir dijous 7 d'octubre elde la mà del cineasta, amb qui l'actriu va treballar a. Va rebre el guardó en la 54a edició del Festival de Sitges, abans de la projecció a l'Auditori de la pel·lícula, d'Ana Lily Amirpour.Belén Rueda ha esdevingut "", ha destacat el. L'actriu va manifestar la seva defensa del cinema fantàstic que, segons ella "està arribant al lloc que es mereix" perquè "és una forma d'explicar històries diferents en els quals els sentiments estan portats a l'extrem i quan l'espectador veu una pel·lícula de cinema fantàstic no es queda indiferent".L'actriu va ser nominada a millor actriu als Goya per la seva interpretació a 'L’orfenat' (2007), una categoria que va acabar guanyant al festival Fantasporto. Anys més tard, va repetir en altres títols de gènere molt estimats com el neogiallo(2010), thrillers com(2012) i(2017), i fins i tot la ciència-ficció a(2017).

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor