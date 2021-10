El secretari d'estat de Seguretat destaca la «lleial» cooperació entre els cossos policials a Catalunya

El secretari d'estat de Seguretat,, ha subratllat la "lleial cooperació i constant coordinació" que es dona entre elsa Catalunya. Ho ha dit durant la commemoració de la festivitat de la patrona de la, que té 3.100 efectius a Catalunya. Pérez ha posat com a exemple d'aquesta "sintonia" els treballs per a la plena integració de tots els operadors de seguretat en tasques com la lluita antiterrorista, contra el tràfic de marihuana o per la protecció d'infraestructures crítiques, entre d'altres.El secretari ha assegurat que la Guàrdia Civil és una institució "íntimament" lligada ai que exerceix les seves funcions de manera compatible i respectuosa amb les atribucions dels Mossos d'Esquadra i les policies locals. En aquest sentit, ha insistit que el deure com a servidors públics exigeix buscar "sense descans" espais de trobada i el diàleg lleial per sumar esforços i capacitats per donar el millor servei al ciutadà.Durant l'acte, que s'ha celebrat a, s'han imposat diverses condecoracions, com la Creu de Plata al Mèrit de la Guàrdia Civil o la Medalla al Mèrit de la Guàrdia Civil amb distintiu vermell. L'acte ha comptat amb la presència de la delegada del govern espanyol a Catalunya,

