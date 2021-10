«La Marató que trenca murs» per la salut mental

Dia Mundial de la Salut Mental

Depressió, ansietat, trastorn bipolar, esquizofrènia, trastorns obsessius compulsius, trastorns del neurodesenvolupament, trastorns de la conducta alimentària... Laés, enguany, el centre de la". Aquest és el lema identificatiu de la trentena edició del programa solidari de TV3 i Catalunya Ràdio que ja engega motors i que vol visibilitzar i normalitzar aquestes malalties. Des del 18 d'octubre i fins al dia de La Marató, el diumenge 19 de desembre, professionals de la salut faranarreu de Catalunya per conscienciar d'un grup de malalties queÉs el tercer cop en la història del programa solidari que es tracten les, un tema que havia d'ocupar l'edició del 2020, però que finalment va ser substituït per laLaen l'àmbit de la salut mental que impulsaran elsque esdurant La Marató estarà dirigida a lade les persones.Aquest divendres va ser el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, qui va parlar a Els Matins de TV3 sobre el. "Existeix, existia i probablement la pandèmia l’accelera", ha dit, fent referència a l’augment de malalties vinculades amb la salut mental. Argimon ha explicat queper fer "promoció, prevenció i atenció comunitària". Així mateix, ja s'han posat en marxa deu equips d'intervenció directa en diferents CAP que faran de pont entre la primària i les xarxes de salut mental.El diase celebra el. Una reivindicació que des del 1992 promou la Federació Mundial de la Salut Mental per equiparar-la amb la salut física. Enguany, amb el lema "", la campanya se centra en elsde la població, especialment en el cas dels professionals sanitaris i altres treballadors essencials, els adolescents, les persones que viuen soles i les qui ja patien prèviament problemes de salut mental.Els responsables de la Marató indiquen quei subratllen que la prevenció i el tractament precoç són "fonamentals" per aconseguir una evolució positiva. En aquest sentit, alerten, però, quenecessària.Segons afirmen els experts, no diagnosticar, en edat infantil, els problemes del neurodesenvolupament, que, com ara el TDAH i altres problemes de salut mental, pot significar tenir problemes greus o molt greus al llarg de tota la vida. L'també es veu reduïda en les persones amb trastorn mental. Entre els joves i adolescents, el suïcidi és una de les primeres causes de mort, la majoria de vegades, a conseqüència d'una depressió.D'altra banda, per commemorar elde La Marató solidària s'han dissenyat diverses, com ara l'exposició "30 anys de la teva Marató" o una samarreta solidària dissenyada per Jordi Labanda.

