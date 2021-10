L'OCDE ultima la proposta per fixar un impost mínim de societats del 15% a nivell global

L'(OCDE) es prepara per a completar aquest divendres una proposta d'impost mínim global de societats del 15% dins l'anomenat marc inclusiu sobre l'erosió de la base imposable i el trasllat de beneficis (BEPS, per les sigles en anglès), després que alguns dels països més reticents, com, hagin anunciat que finalment donaran suport a la iniciativa. D'aquesta manera, elsque formen part del marc includiu mantindran una reunió plenària en format virtual en la qual l'OCDE confia a culminar les negociacions respecte de la reforma dels regles internacionals de tributació.Si finalment els països aconsegueixen rubricar un acord aquest divendres, la proposta per a l'acord de reforma serà completada en la reunió que els ministres de Finances delmantindran la setmana que ve ai serà així presentada per a la seva aprovació en la cimera que se celebrarà ael 30 i el 31 d'octubre. Precisament, el govern espanyol ha inclòs en el projecte pressupostos generals de l'Estat per al 2022, aprovats ahir, un tipus mínim de l'15% en l'impost de societats per a les grans empreses. La ministra d'Hisenda,, ha indicat que, una vegada s'aprovi la proposta a nivell internacional, Espanya l'adaptarà a la seva legislació.Aquest dijous, el govern d'Irlanda va anunciar que se suma a l'acord fiscal internacional acordat en el marc de l'OCDE per gravar amb un 15% dels beneficis de les multinacionals, segons va confirmar el ministre de Finances de país i president de l', assenyalant que el sí irlandès respon a la decisió de finalment suprimir de el text pactat l'expressió "almenys" que obria la porta a una taxa superior a l'15%. "Alguns països volien majors tipus fiscals mínims i crec que la nostra posició ha moderat aquestes ambicions en el context d'un acord i consens ampli", va assenyalar el ministre, que va assegurar ahir que laha garantit a Dublín que la directiva que es proposarà per transposar l'acord de l'OCDE serà "fidel" a l'acord i "no anirà més enllà de l'consens internacional".Donohoe, que va estimar en unsl'impacte en la recaptació d'aquest acord, va afegir que malgrat que Irlanda subscriurà el pacte, l'Impost de Societats al país seguirà sent del 12,5% per a aquelles empreses amb uns ingressos anuals menors deDe la seva banda, a última hora de dijous el govern d'Estònia va anunciar que se sumarà a l'acord liderat per l'OCDE a l'considerar que la taxa prevista serà aplicada a les grans corporacions i no canvia el règim fiscal actual per a les empreses estonianes."El sistema estonià de l'impost de societats ha estat una de les pedres angulars de la competitivitat internacional de país i ha de protegir fermament", va exposar la primera ministra,, que va destacar l'èxit aconseguit en les "intenses negociacions" mantingudes durant l'estiu per aconseguir que aquest impost global afecti el menys possible als empresaris estonians. "Com a resultat de l'èxit de les negociacions, l'impost mínim no canviarà res per a la majoria dels empresaris estonians i només s'aplica a les filials de grans grups internacionals", ha destacat. "Per tant, ens sumem a l'acord fiscal global", va confirmar Kallas.

