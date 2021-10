ERC emplaça Junts a negociar amb Aragonès els pressupostos de Sánchez

ERC està disposada a seure a negociar els pressupostos generals de l'Estat. Ho han deixat clar tant el president de la Generalitat,, com el líder dels republicans,. La bicefàlia que comanda ERC ha coordinat un missatge aquest divendres per respondre a Junts que la "unitat" que va demanar dimecres per posicionar-se sobre els comptes desigui per anar de la mà en una negociació real amb la Moncloa per treure'n el màxim rèdit per a Catalunya."S'han d'aprofitar totes les oportunitats per aconseguir el màxim de recursos per al país", ha defensat Aragonès durant un acte a l'Estany. El seu argument és que, mentre Catalunya no sigui un estat independent, està abocada a una interlocució amb el govern espanyol per obtenirde la necessitat del govern espanyol per aprovar els comptes. Un cop segellat l'acord entre el PSOE i Podem, la partida d'escacs amb els partits que van garantir la investidura de Sánchez, s'accelera.En aquest context, Junts fa dues setmanes que emplaça els republicans a negociar unper evitar la imatge de trencadissa dels comptes del 2021, quan ERC va aprovar-los mentre que els dese'n van desmarcar. "Hem d'actuar de manera coordinada", va tornar a insistir el president del grup parlamentari de Junts, Albert Batet, durant el ple d'aquest dimecres. Aleshores, Aragonès va esquivar la pressió i va demanar al seu soci a l'executiu aterrar en lesper treure el màxim rendiment a la negociació.Fonts republicanes temen que l'objectiu de Junts no sigui entrar en una negociació real, sinó el de posar condicions que no permetin una entesa i visibilitzar una nova trencadissa. Partint d'aquesta base, Junqueras ha reclamat a Junts des de Tarragona que estigui "a l'altura de la responsabilitat" i es posidel president del Govern a l'hora de treballar pel conjunt del país.Junqueras també ha recordat que ERC és la formació "més important" de Catalunya al Congrés perquè compta ambenfront els quatre que té Junts i els dos de la CUP. Els republicans argumenten que cada vegada que es reclama "unitat" s'ha de tenir en compte també quina és la majoria existent. Aquest divendres el ministre de la Presidència,, ha afirmat que l'executiu espanyol espera comptar amb el suport dels republicans per aprovar els pressupostos. El líder d'ERC ha subratllat que "tot el que sigui bo" per a Catalunya mereixerà el suport del seu partit. En tot cas, ha demanat esperar veure la lletra petita dels comptes.La formació liderada perva descartar negociar els anteriors pressupostos generals de l'Estat i en aquest exercici reclama implicar-s'hi, sempre que ERC i la CUP actuïn com a bloc, i també amb protagonisme per al Govern, tant pel president com pel vicepresidenti també el conseller d'Economia,. En la sessió de control, Batet va expressar que aquest front comú figura en l'acord de govern que va facilitar la investidura d'Aragonès. La literalitat del pacte, però, no inclou l'actuació unitària en negociacions al Congrés.

