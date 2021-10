El Govern es conjura per obrir escoles bressol rurals a tots els pobles amb infants

El conseller Josep González Cambray i el president Pere Aragonès davant la residència Pressegué. Foto: Pere Fontanals

Visita a l'Estany i signatura al llibre d'honor de l'Ajuntament

Els'ha proposat mantenir i obrir novesa tots els municipis de Catalunya que tinguin infants. Així ho han anunciat el president de la Generalitat,, i el conseller d'Educació,aquest divendres al matí a l'Estany (el Moianès). Per portar-ho a terme, la Generalitat assumirà el 80% del finançament necessari i l'Ajuntament haurà de fer una aportació de 5.000 euros, independentment dels alumnes que hagi d'escolaritzar d'entre 0 i 3 anys."Des de la Generalitat treballem per garantir la igualtat d'oportunitats dels infants des de la més tendra infància, per sobre de barreres econòmiques, però també per davant de", ha explicat Aragonès. Actualment a Catalunya existeixen 75 escoles bressol rurals que estan instal·lades en el mateix recinte escolar dels cicles superiors.González Cambray ha recordat que a Catalunya,i que hi ha més de 400 escoles rurals. "La voluntat del Govern és, també,, i per a què això sigui possible cal que als pobles també arribin els serveis", ha explicat el conseller. La implementació de les escoles bressol als municipis rurals, que el conseller ha valorat en uns 30.000 euros, "no dependrà de la disposició pressupostària, sinó de la demanda de l'Ajuntament corresponent".El president ha encabit el pla d'implementació de les escoles bressol rural en el marc de la "continuïtat respecte de les polítiques de-també del Moianès- que va proposar-se fer arribar el telèfon, l'escola i la carretera a tots els pobles de Catalunya".El president i el conseller d'Educació han iniciat la seva visita a l'Estany a l'entre la curiositat d'alumnes i professors. Anaven acompanyats d'una comitiva en la que es trobava l'alcalde,, la delegada d'Educació a la Catalunya Central, Gemma Boix, i el president de l'Associació de Micropobles de Catalunya,, entre altres.De camí cap a la plaça del Monestir, on s'ha fet l'anunci del pla per a les escoles rurals, la comitiva s'ha aturat a saludar els ancians de laque esperaven la comitiva embolicats en estelades. Els residents es van fer famosos en el seu moment per tallar la carretera de l'Estany quan els CDR ho feien a les principals vies de comunicació del país com a protesta per la repressió que exercia l'Estat després de l'1-O. Abans de la compareixença davant la premsa, Aragonès ha pujat a l'Ajuntament de l'Estany a signar en el

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor