El TSJC obliga una empresa a readmetre una treballadora acomiadada per estar malalta

El(TSJC) ha estimat un recurs presentat per unai ha obligat l'empresa a readmetre-la i indemnitzar-la amb 18.077,05 euros després que quedés acreditat un acomiadament per estar de baixa diverses vegades.D'aquesta manera, la sala social ha donat la raó parcialment a la demandant, que va treballar a l'empresa demandada com a gestora, en tasques administratives, des d'octubre de 2016 fins al desembre de 2018. La discussió jurídica de fons era la consideració decom nul o improcedent. Finalment, el tribunal l'ha considerat nul.La sala considera que l'actuació de l'empresa constitueix una vulneració del dret a la, ja que una "política d'empresa" que acomiada "a qui ha estat sovint en situació d'incapacitat temporal és un factor de segregació dels qui es veuen en la necessitat de situar-se en aquest estat".A més, la resolució assenyala que aquesta pràctica "concorre a una afectació negativa a la salut dels treballadors, en la mesura que les persones malaltes difícilment agafaran una baixa per incapacitat temporal, perquè corren el risc de ser acomiadades".El tribunal conclou que l'empresa ha "vulnerat el dret a la integritat física de la demandant, en tant que se l'ha acomiadat perquè l'empresa no accepta mantenir el contracte de feina a persones que estiguin, hagin estat o puguin estar malaltes".La conseqüència és, per tant, la readmissió obligatòria de la treballadora, amb abonament dels salaris deixats de percebre des de la data de l'acomiadament fins a la readmissió, i la indemnització per danys deLa sentència compta amb un vot particular concurrent, és a dir, en el mateix sentit. Tot i això afegeix que "és evident que una lumbàlgia en el descrit lloc de feina, sense que l'empresa adoptés mesures preventives legals, incorre en aquest escenari".

