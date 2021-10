El debat sobre la monarquia torna a irrompre al congrés del PSOE

Ot García, primer secretari de les Joventuts Socialistes de Catalunya: "El millor llegat que ens pot deixar el rei emèrit és una bona República"

17 de juny del 2017, deu de la nit. El que havia de ser una segona jornada de congrés plàcida per adesprés d'haver recuperat la secretaria general del PSOE, es complica. El ple s'ajorna dues hores perquè hi ha un incendi urgent per sufocar: les joventuts del partit han aconseguit impulsar una esmena per a la ponència política que defensa la implantació d'una. El trident del nou pinyol de Sánchez actua contrarellotge; i se'n surt.aconsegueixen que a mitja nit s'aprovi un text que, en comptes de defensar la implantació de la Tercera República amb un referèndum previ es reculli només l'aposta per l'i els "valors republicans".Quatre anys després, el-que es celebra el 15, 16 i 17 d'octubre a València- es prepara per viure un déjà vu agreujat pels escàndols de corrupció que esquitxen el rei emèrit, investigat per la justícia suïssa i instal·lat a Abu Dhabi des de fa més d'un any. El debat sobre el model d'Estat és una qüestió irresolta que sempre incomoda la direcció socialista. Aquesta vegada, amb Pedro Sánchez a la Moncloa havent de lidiar amb l'anòmala situació del reii amb vocació de blindar el, s'han presentat al conclave fins a una-segons ha avançat Europa Press- que demanen avançar cap a la tercera república i celebrar un referèndum sobre la monarquia.El debat és especialment viu ara que el rei emèrit planeja el seu retorn i que la Fiscalia pretén tancar les tres investigacions per les presumptes irregularitats fiscals que recauen sobre la seva figura. Un sector dels socialistes considera que l'ombra de sospita instaurada sobre la monarquia afegeix tala la institució que la situació aboca la formació a apostar clara i obertament per avançar cap a una República. Fins ara, la direcció socialista sempre ha tancat files amb la Corona, posicionament que topa amb elsamb els quals es va fundar el partit.La defensa de la República és una reivindicació que abanderen des de fa anys les, que fins i tot han estat censurades en diverses ocasions per Ferraz. Però també la correnti agrupacions tant del PSC com d'altres federacions del PSOE. Un dels textos presentats des de Catalunya recull que la "reparació final" de la guerra i de la dictadura franquista és la "restitució del model republicà" a Espanya. Des de Múrcia, per exemple, una altra de les esmenes demanen que es voti el model d'Estat, com a molt tard, la propera legislatura.Lessón un dels actors que han impulsat les propostes a favor de la República. "Volem que ideològicament s'accepti que som republicans sense cap tipus de vergonya. Som molts els joves que considerem que la República és el millor model d'Estat. Més encara amb una monarquia de corruptes com la que tenim", assegura en conversa ambel primer secretari de la JSC,Afegeix que afrontaran el congrés de València amb una esperança "de màxims", però sent conscients que caldrà negociar i que el PSOE és un partit "de reforma i no de ruptura".Amb tot, García sosté que després de les "barbaritats" que envolten el rei emèrit els socialistes no poden. Per això, el partit ha de deixar clar que és federal i que té com a model d'estat la República. "El millor llegat que ens pot deixar el rei emèrit és una bona República", conclou. El secretari general de les joventuts socialistes considera, però, que Sánchez ha hagut de gestionar una situació molt complexa i elogia les negociacions tant del president com deper aconseguir que Joan Carles "fes un pas al costat".Els textos hauran de passar ara pel sedàs de la comissió del congrés. Si els ponents no accepten les esmenes per a la ponència política -com va passar fa quatre anys-, aquestes han de ser debatudes pel ple. L'experiència, però, és un grau, motiu pel qual aquesta vegada, com a responsables de coordinar el conclave, estan en alerta per garantir que aquesta vegada no hi hagi un imprevist.Tot i això, hi ha dirigents que admeten que serà difícil no incloure, almenys, un missatge d'exigència dei rendiment de comptes de la Corona, sobretot perquè cada vegada hi ha més quadres i militants al partit que reclamen desmarcar-se de la monarquia. El ministre de Cultura i encara líder del PSC,, va defensar fa un any en una entrevista a aquest diari que s'avancés en aquesta direcció. Ara per ara, la ponència política no fa cap referència al model d'Estat -només fa referència a la "cultura federal" i la "cogovernança" impulsada arran de la pandèmia- i Sánchez ho té tot previst perquè aquest sigui uni en surti un PSOE que hagi superat les ferides de la crisi oberta l'any 2016. El seu equip treballa per apaivagar qualsevol contratemps que pugui arribar via esmenes. Amb permís de l'emèrit.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor