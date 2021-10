Terratrèmol de magnitud 3,5 al Ripollès

🔴 Detectat sisme de magnitud 3,5 a la zona de #Setcases (#Ripolles) segons l'@ICGCat



✅ Percebut en alguns municipis de la comarca#protecciocivil ha posat en prealerta el pla #SISMICAT pic.twitter.com/L0FJVOOyhi — Protecció civil (@emergenciescat) October 8, 2021

L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya ha detectat a les 11.43 hores d'aquest divendres unal. Segons el Instituto Geográfico Nacional, la magnitud ha estat de. Ara per ara, no s'han registrat danys.Las'ha pogut notar a diversos municipis de la comarca, tal com informa el servei d'emergències de la Generalitat. Protecció Civil ha posat en prealerta el pla, el Pla especial d'emergències sísmiques a Catalunya que cataloga els terratrèmols de 3,5 graus com elsi els que produeixen elLes autoritats demanen laper explicar com s'ha viscut la situació. Per aquest motiu han activat un formulari mitjançant el qual es pot explicar la sensació viscuda en el moment de la tremolor.

