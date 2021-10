La llista d'Oriol Mitjà: a quins llocs s'ha de retirar primer la mascareta?

Mascaretes als interiors: on i fins quan?



Retirada esglaonada en funció dels espais i la interacció social:



1r. Botigues i supermercats. Entorns laborals.

2n Cultura. Escoles. Gyms.

3r. Oci nocturn. Hospis. Transport.



El control de la, combinat amb l'alt nivell de vacunació de la població, ja ha permès aixecar pràcticament totes les restriccions. Amb l'obertura de l'oci nocturn,-estan totes permeses, si bé algunes amb aforaments i mesures concretes-.Davant d'aquesta situació, l'últim pas per tornar a la normalitat absoluta és la retirada de les. Un escenari que, segons Oriol Mitjà, però en el qual ja es pot començar a pensar per fer-lo de manera "esglaonada". En aquest sentit, la ministra de Sanitat,, ja ha advertit que no es retirarà fins "almenys la primavera del 2022".En declaracions a TV3,apunta alscom el primer lloc on es podria anar sense mascareta, ja que "són espais on la interacció social és momentània i reduïda a períodes de temps breus". Més endavant haurien de venir els, força segurs perquè els espectadors hi seuen "en silenci".serien els següents llocs de la llista. En aquests espais, treure la mascareta ja afegeix un risc més elevat de contagis, pel que s'hauria d'esperar a un context de més control de la Covid.Un dels sectors que haurà de conviure més temps amb la mascareta, per Mitjà, és el de la, perquè es tracta d'un entorn que "no pot garantir cap tipus de distància entre les persones". Per últim, elsper la presència de gent vulnerable, i elsper les elevades concentracions de gent, serien els últims espais on s'hauria d'eliminar la mascareta, apunta el doctor.

