Foto: Penedès Turisme

El ventall d'oportunitats percada cop és més ampli, fins al punt que es pot convertir en una experiència memorable només per com és l'allotjament. N'hi ha de ben singulars per l'arquitectura, com ara una casa modernista o un edifici dissenyat com si fos un gran ampoller. D'altres criden l'atenció perquè són únics i originals, almenys d'entre els relacionats amb el vi, i ofereixen dormir en una, en unaamb una terrassa des d'on es veu la vinya i Montserrat, o fer. Tot seguit, una selecció de deu dels hotels i allotjaments del vi més singulars de Catalunya:Aquest hotel de cinc estrelles, vinculat al(DO Penedès i DO Cava) i a la cadena hotelera Olivia Hotels, va obrir el 2013 entre vinyes amb una arquitectura ben singular. El seu disseny emula un conjunt d'ampolles de cava en rima i la teulada, construïda mitjançant la tècnica del trencadís, vol retre homenatge a Antoni Gaudí. L'establiment, que disposa de plaques solars, ha rebut diversos premis per l'experiència enoturística que ofereix, i es complementa amb el restaurant En Rima, on es pot gaudir d'un àpat amb productes de proximitat maridat amb els vins i caves del celler.: poden estar al voltant de 295 euros/nit per habitació doble.: Ctra. Vilafranca a Sant Martí Sarroca km. 0,5. Vilafranca del Penedès (Alt Penedès).Més informació: https://mastinell.com/ca/ S'acaba d'estrenar aquest hotel, obert aquest setembre, i ha nascut per la voluntat del(DO Penedès) d'ampliar la seva oferta enoturística. El projecte va començar fa un any amb l'obertura d'un espai gastronòmic en un xalet del 1902 i ara es complementa amb un Boutique Winery Hotel, ubicat en una masia històrica a dins del poble de l'Avellà, a poques passes del xalet, on hi ha una piscina Infinity que fa de balcó sobre les vinyes. L'edifici de l'hotel sobresurt per les arcades de pedra, els sostres originals de bigues i una antiga premsa de vi. La reserva inclou l'esmorzar, la visita al celler i descomptes en vins i experiències enogastronòmiques.: oscil·len entre 150 i 330 euros/nit l'habitació doble amb esmorzar i visita al celler.: Finca l'Avellà. Fontrubí (Alt Penedès).Més informació: https://montrubi.com/ca/habitacions/ Un altre allotjament obert fa poc temps que pot delectar els amants del vi és aquesta casa modernista que rep hostes des de l'estiu del 2020. Té uns 110 anys d'història i des de llavors hi ha viscut la família delque fa vins (DO Penedès) i caves (DO Cava). Ara ha habilitat una planta com a hotel rural, amb el qual ha volgut complementar la seva activitat vitivinícola, però la família segueix vivint a la part de dalt. Algunes habitacions tenen vistes a les vinyes. Amb la rehabilitació, els terres, els sostres i els mobles els han deixat com estaven, mentre que els banys sí que s'han modernitzat. Disposen de packs que inclouen una visita al celler, una ampolla de cava ecològic o altres activitats enoturístiques.: A partir de 150-190 euros/nit l'habitació doble amb esmorzar.: Finca Mas Lluet s/n. Ctra. St.Marçal (BV2117) km. 15. Castellví de la Marca (Alt Penedès).Més informació: https://boletcasamodernista.com/ El cellerd'escumosos (marca col·lectiva) s'ha avançat a les noves tendències oferint l'opció de fer-hi glàmping. Es tracta, dit ras i curt, de fer càmping amb glamur. L'experiència, ideada amb Zenith Experience, inclou una rebuda al celler a primera hora de la tarda amb tast d'escumosos d'alta gamma, sopar entre vinyes veient la posta de sol, observació d'estrelles guiada per un astrofísic, l'estada en una haima disposada com si fos una habitació d'hotel, l'esmorzar, sortida de senderisme i degustació de comiat abans de l'hora de dinar. La pròxima edició del glàmping es pot reservar per al 9 o el 10 d'octubre, i hi tornaran a la primavera (per Nadal se sabran les dates per regalar l'experiència). El celler també ofereix el glàmping amb un programa adaptat per a empreses.: Entre 325 i 355 euros/nit per persona (9 o 10 d'octubre i tornarà a la primavera).: Heretat Can Llopart. Ctra. de Sant Sadurní a Ordal km. 4. Els Casots, Subirats (Alt Penedès).Més informació: https://www.llopart.com Les escapades en autocaravana estan en auge des de fa alguns anys i el seu atractiu s'ha incrementat encara més des de la irrupció pandèmia. Al Penedès han cregut que calia donar resposta a l'increment d'autocaravanistes, i ja des de la tardor del 2019 funciona una xarxa de 12 àrees per pernoctar-hi amb autocaravana, cinc de les quals estan en cellers. Fer-hi nit és gratuït en totes i estan dotades de diversos serveis, com zona de pícnic, càrrega d'aigua potable i buidatge d'aigües grises i negres. Cal respectar les normes de funcionament, com ara que l'estada màxima és de 48 hores i que no està permès aparcar-hi cotxes o acampar ni treure del vehicle cadires o tendals. També convé tenir present que són àrees no vigilades.: Gratuït. Als cellers cal avisar-los prèviament de l'estada i informar-se de les normes d'ús.: Els cellers amb àrea per pernoctar-hi són Artcava, Cava Guilera, Caves Nadal, Cellers Carol Vallès i Eudald Massana Noya.Més informació: https://www.penedesturisme.cat/ca/rv-penedes-sites-vineyards Lessón un dels grans patrimonis oblidats de la història vitivinícola. Al Penedès us podeu quedar a dormir en tres barraques a peu de vinya i allunyades del soroll: si bé no són originals, s'han construït amb una tècnica similar a la de la pedra seca, però afegint-hi altres materials per garantir el confort dels hostes. La idea va ser de Lluís Carsí, de(sense DO), que buscava com complementar el celler amb una experiència que permeti connectar millor amb la vinya i el vi, i s'hi ha afegit Cristian Mestres. Barraca entre vinyes funciona des del 2015, només permeten estades d'una nit -no hi ha dutxa i no volen créixer en excés-, i la reserva inclou un tast dels vins del celler i esmorzar, si bé també es poden afegir extres. L'experiència està pensada només per a adults, no es permeten mascotes i no està disponible a l'estiu perquè faria massa calor.: a partir de 150 euros/nit per parella (pack bàsic amb tast de vins, esmorzar i dormir).: C. Font del Cuscó 16. L'Arboçar (Alt Penedès).Més informació: https://www.barracaentrevinyes.com/ Allotjament de nova creació, estrenat el juny d'enguany, que també pot delectar a qui busca una experiència fora del comú. El celler(DO Pla de Bages) ofereix 22 cabanes de fusta elevades, erigides amb criteris sostenibles, i terrassa amb vistes a les vinyes i a Montserrat, o al bosc. Tenen llit doble, bany i, malgrat que s'hi pot posar un llit supletori, algunes estan connectades entre si perquè s'hi puguin quedar famílies més àmplies. La reserva inclou almenys l'esmorzar al restaurant Bages964 del celler -també hi ha un dia a la setmana que hi ha servei de lliurament d'un àpat a la cabana- i hi ha carta de coixins. Es pot gaudir d'extres com visita al celler i tast de vins, dinar maridat, tractament de bellesa, accés al gimnàs, hípica o camp de golf. Per desplaçar-se pel complex, es pot disposar de bicicleta.: A partir de 200 euros/nit en habitació doble amb esmorzar inclòs.: Ctra. d'Igualada C-37z km. 91. Manresa (Bages).Més informació: https://ollerdelmas.com/les-cabanes-de-loller/ Acaben de complir-se dues dècades des que va obrir aquest hotel, de cinc estrelles, i que forma part del, amb cellers en diverses denominacions d'origen, començant per la DO Empordà. L'establiment va ser renovat el 2016, té 54 habitacions i 10 suites, i ofereix una àmplia gamma de possibilitats: tast de vins cada dissabte, la gastronomia del xef Paco Pérez al restaurant L'Olivera, jugar al golf, descobrir l'entorn amb bicicleta elèctrica, un circuit d'aigües i un WineSpa amb tractaments facials i corporals que aprofiten els beneficis del vi i el raïm. La primavera de l'any que ve farà un salt endavant amb la inauguració del nou celler a 1,5 km, que ha estat dissenyat pel prestigiós estudi RCR Arquitectes, i que aspira a ser un referent vinícola i enoturístic amb reconeixement internacional.: A partir de 195 euros/nit en habitació doble amb esmorzar inclòs.: C. de Rocabertí s/n. Peralada (Alt Empordà).Més informació: https://www.hotelperalada.com/ Aquest hotel de cinc estrelles, queestà vinculat directament amb els orígens del Priorat tal com el coneixem avui. Primer perquè és molt a prop de la cartoixa d'Escaladei, fundada el segle XII pels monjos cartoixans i que és visita obligada per palpar la història d'aquest territori vitivinícola. Després, perquè l'establiment està al, antigament habitat per pagesos que cultivaven les terres que dominava la cartoixa. Disposa de 26 habitacions, el restaurant Alma Mater, que té gairebé 300 referències de vins de la DOQ Priorat i la DO Montsant, i una terrassa agradable que convida a alliberar-se de les preocupacions diàries. L'hotel només és per adults i l'estada inclou l'esmorzar i un tast de vins del seu celler.: A partir de 213 euros/nit l'habitació doble amb esmorzar i tast de vins inclòs.: Ctra. T-702 km. 13, entre Escaladei i la Vilella Alta. La Morera de Montsant (Priorat).Més informació: https://www.terradominicata.com/ca/ Pertany al(DO Costers de Segre). Des del 1895 la família havia elaborat oli i vi, una tradició que van reprendre el 2011, quan va començar a restaurar el Mas Fogonussa, una masia del segle XVII envoltada de vinyes. Acull hostes des del 2016 amb l'objectiu que gaudeixin de la natura i coneguin la zona. Al capdavant del projecte hi ha la mare, Sara Petit, i les dues filles, Alba i Núria Mestres Petit, i la casa es lloga sencera per a un màxim de 12 persones, mínim dues nits. La reserva inclou una degustació de tres vins i procuren ser un projecte inclusiu: tots els vins estan etiquetats en braille per a persones cegues i ofereixen un tast amb antifaç per acostar a tothom les seves sensacions.: A partir d'uns 700 euros el cap de setmana per a grups de 6-8 persones.: 41°33'19.4"N 1°01'58.6"E. Sant Martí de Riucorb (Urgell).Més informació: https://www.masfogonussa.com/

