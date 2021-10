Zapatero revela que hi ha gent «pensant» una solució per a Puigdemont

L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez, ha assegurat queper al diàleg perquè "el recorregut vagi més fluid, s'acceleri i sigui més factible". Ho ha expressat en una entrevista a La 2 i Ràdio 4, en què ha assegurat que la situació de Puigdemont és "inèdita" i per això suposa "una qüestió delicada judicialment i políticament". Zapatero ha afirmat que no té cap dubte queD'altra banda, haque aquestaperquè "és el mètode que la democràcia imposarà".Zapatero ha afirmat quei que el "clima" polític ha millorat un cop concedits els indults. L'expresident ha assegurat que va traslladar a Pedro Sánchez que aquesta havia estat unai de les que recordaria del seu mandat com una de les més "encertades" quan passin els anys.Sobre la, l'exdirigent socialista ha dit que el més important ara no és "veure la meta" d'aquest espai de negociació, sinó "que hauria de ser freqüent". També ha considerat que aquest diàleg s'hauria d'Sobre lade, Zapatero ha admès que "segurament" hauria d'haver respost "ambper evitar que la sentència "portés primer a la frustració i després al procés de mobilització". I ha recordat que això va passar "el 2010, en plena crisi econòmica i amb el govern [espanyol] amb dificultats". També ha considerat que hauria hagut dei a parlar-ne amb Mariano Rajoy.Finalment, sobre la situació del, l'expresident del govern espanyol hadel monarca: "Crec que ell també ho necessita.i que ens digui alguna cosa, perquè hi ha hagut un vincle molt important entre la democràcia i el rei, i aquest vincle no pot quedar ara amb la sensació de consternació". I ha advocat per una, que ha d'arribar "abans o després" i que també enfortiria la figura del cap d'Estat.

