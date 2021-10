Les UCI Covid registren dades de l'agost del 2020

CONTAGIS 991.944 (+709) INGRESSATS 405 (+4) UCI 107 (-4) DEFUNCIONS 23.927 (+3) Rt 1,00 (-0,02) REBROT EPG 63

(=) VACUNACIÓ DOSI 1 5.918.590 (+1.896) DOSI 2 5.068.543 (+3.015) Actualització: 08/10/2021

VACUNACIÓ PRIMERA DOSI 5.918.590 (+1.896) 83,7% (=) VACUNACIÓ PAUTA COMPLETA 5.775.590 (+4.256) 81,6% (=) VACUNES ÚLTIMA SETMANA 59.326 (-17.421) Actualització: 08/10/2021 IMMUNITZATS MÉS DE 65 ANYS 1.388.585 (+62) REBUIG A LA VACUNA 96.715 (+371) DOSIS PER FARMACÈUTIQUES Dosis Pfizer/BioNTech: 7.730.913 Dosis Moderna/Lonza: 1.313.763 Dosis Oxford/AstraZeneca: 1.630.625 Dosis Janssen: 345.595 Actualització: 04/10/2021

a Catalunya i les autoritats ho tradueixen amb menys restriccions. Aquest divendres a la matinada s'ha reobert l'oci nocturn després d'un any i mig de tancament i el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha anunciat en una entrevista a Els Matins de TV3 que l' aforament per al sector cultural serà del 100% d'aquí a dues setmanes.Ho noten també els, on elsse situen en(+6). Sobretot a les, on aquest divendres hi ha(-4), una xifra que no es veia des del 7 d'agost del 2020. S'han notificat tres morts en les últimes hores i el global de defuncions és de 23.927.L'Rt ha baixat dues centèsimes en les darreres hores i se situa ara en 1,00, mentre que el risc de rebrot es manté en 63. S'han notificatque situen el total des de l'inici de la pandèmia en. L'1,87% de les proves que s'han fet en la darrera setmana han donat positiu.passa de 63,22 a 62,48, mentre que a 7 dies baixa lleugerament de 31,58 a 29,86.La vacunació avança molt lentament. En les últimes hores han rebut la primera dosi 1.896 persones i han completat la pauta 4.256 persones més. Així,de la població de Catalunya major de 12 anys -la que pot rebre la vacuna- té lai el 83,7% ha rebut la primera punxada. Han rebut la tercera dosi ja 64.329 persones, a unes setmanes que comenci l' administració d'aquesta punxada addicional als majors de 65 anys

