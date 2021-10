El Govern anuncia que en dues setmanes l'aforament cultural tornarà al 100%

El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha assegurat a Els Matins de TV3 que els aforaments poden variar aviat al sector cultural. "Abans de dues setmanes es podria ampliar l'aforament al 100%", ha dit exactament.



Es tracta d'un anunci que arriba l'endemà de la reobertura de l'oci nocturn un any i mig després d'abaixar les persianes per l'arribada de la pandèmia de la Covid-19. Una obertura a la qual també ha fet referència, ja que ha explicat que no hi ha hagut incidències en la lectura dels més de 20.000 passaports Covid que s’han fet arreu de Catalunya.

"Probablement anirem cap a una generalització de la tercera dosi"

Recuperació de l'activitat presencial als CAP

Reforç a la salut mental

Això no obstant, Argimon demana: "Si no tenim cobertura o hi ha problemes, no accedirem al web, però revisarem codi QR i ho comprovarem amb el DNI". El consellerde les discoteques i del sector de l'oci nocturn, peròPel que fa a l, Argimon ha remarcat que encara, com ara els estadis de futbol" i ha dit que cal seguir mirant les dades amb tranquil·litat per veure l’evolució de la pandèmia. Una pandèmia que, recorda, "encara no ha acabat" icom, tal com es va fer als exteriors.Sobre les terceres dosis de la vacuna contra la Covid, Argimon assegura que. Preguntat per si hi haurà tercera dosi per tothom, el conseller ha fet referència al fet que "de moment" només serà per als majors de 70 anys, que ja fa sis mesos que estan vacunats. Així, amb aquestes terceres dosis "no s’anirà tan de pressa", ha dit, alhora que ha remarcat que "necessitarem tenir el reforç que hem tingut durant els mesos de campanya de vacunació". Tot i això, Argimon ha remarcat que "reclamen que siguin només els metges qui decideix si lesperquè, diuen, són ells qui "assumiran les conseqüències de la decisió". Elde Salut ha defensat que "", però sí que ha fet referència al fet que l’activitat s’ha de recuperar de manera progressiva. Així, demana l’i ha recordat que "hem tingut un estiu que semblava que no hi hagués Covid, però quan entraves en un hospital el que veies era la Covid".Argimon també ha assegurat que. "Existeix, existia i probablement la pandèmia l’accelera", ha dit, fent referència a l’augment de malalties vinculades amb la salut mental. Així, Argimon ha explicat que sque faran "promoció, prevenció i atenció comunitària". El conseller ha remarcat, però, que "" perquè per a això ja hi ha els centres de salut mental. Argimon ha avançat que s"tal com demana el consell assessor" i ho faran amb





